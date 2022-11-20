Держава про все потурбується — розповідаємо про добровільну евакуацію з Миколаївщини та Херсонщини

На півдні України почали добровільну евакуацію населення. Люди з деокупованих територій Миколаївщини та Херсонщини за бажанням можуть безкоштовно виїхати у більш безпечні регіони.

Про це повідомила на брифінгу в Миколаєві віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Читай, як проходитиме евакуація зі звільнених південних територій та з чим пов’язане таке рішення влади.

Зараз також дивляться

Добровільна евакуація з Миколаївщини та Херсонщини

Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом.

Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доправлення, проживання, медичне забезпечення і таке інше, — розповіла Верещук.

Деякі жителі Херсона, зокрема вразливі категорії громадян, вже хочуть скористатись цією нагодою та евакуюватись. Органи влади складають списки охочих виїхати зі звільнених населених пунктів. У Миколаєві запрацював транзитний пункт, звідки можна виїхати до різних регіонів. Там люди можуть залишатись протягом тижня до евакуації. — Наше завдання — дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. У нас на це є кошти, є розуміння і найголовніше — досвід. Тому що ми вже це робили на Харківщині та Донеччині, — зазначила міністерка.

Навіщо евакуюватись

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич пояснив, навіщо жителям звільнених територій евакуюватись.

На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми.

Ми це неодноразово бачили у багатьох звільнених населених пунктах, — заявив він.

Крім того, росіяни перед відступом серйозно пошкодили критичну інфраструктуру та замінували територію. Тож Херсонська ОВА рекомендує місцевим виїхати до більш безпечних районів.

Щоб дізнатись більше інформації та записатись на евакуацію, звертайся на гарячу лінію за номерами:

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Також можна написати гуманітарному штабу Херсонської ОВА у Facebook.

Для допомоги українцям на деокупованих територіях і тим, хто був змушений евакуюватись, діє спецрахунок. Читай, що потрібно знати про виплати ВПО в листопаді 2022.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!