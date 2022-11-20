Україна

Держава про все потурбується — розповідаємо про добровільну евакуацію з Миколаївщини та Херсонщини

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 11:30
Добровільна евакуація з Миколаївської та Херсонської областей

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