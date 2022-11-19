Життя повертається разом з Україною — що відбувається у звільненому Херсоні 

До Херсона повертається все українське. Напередодні до міста вирушили цілі колони гуманітарного вантажу з Дніпропетровщини.

Продуктові набори, теплі речі, засоби гігієни, ліки, питна вода — тільки-но деокупованому регіону допомагають усім необхідним.

Везуть також і комунальну техніку, автобуси та генератори, які покрали росіяни перед відступом.

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Ситуація в Херсоні сьогодні

На головній площі міста херсонці вишикувались у довжелезні черги. Гуманітарній підтримці вдячні, бо за вісім місяців страшної російської окупації дуже скучили за всім українським.

У цих вантажівках крупи, макарони, олія, м’ясо, консерви — все те, що сьогодні конче потрібно.

Особливо там, де ворога витіснили й люди повертаються до своїх домівок, — каже заступник начальника Дніпропетровської ОВА Максим Беспальчук.

Народний депутат України Олександр Трухін говорить, що в кожній фурі приблизно 20-25 тонн, а загальна вага гуманітарки досягає 250 тонн.

До Херсону після восьми місяців російської окупації разом з усім українським повертається і життя. На вулицях більшає людей. Віднедавна в центрі знову відкрилось кафе, тут щоразу більше відвідувачів.

Поки в місті ще немає води, світла і тепла. Тому працівники ДСНС на центральній площі облаштували намети, де містянам можна буде обігрітись та підзарядити гаджети.

Потяг до перемоги

Також сьогодні до звільненого від окупантів Херсону прибув перший від початку повномасштабної війни потяг з Києва. Загалом заплановано три рейси Перемоги до Херсону.

Наразі придбано понад 200 квитків. Після цього до міста курсуватимуть звичайні поїзди. Їхній розклад ще уточнюють.

Однак відомо, що потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад — по непарних.

Рух залізницею відновили в рекордний термін. На шляху до Херсону було близько 58 ушкоджень залізничної інфраструктури внаслідок бойових дій.

Фото: Христина Величанська

Фото: Христина Величанська

Фото: Христина Величанська

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Читати на тему Окупанти будують рубежі та тікають у бік Криму — яка ситуація на Херсонщині та наслідки масованих обстрілів Наталя Гуменюк розповіла про дії окупантів на лівому березі Херсонщини.

Влада все ж закликає людей не поспішати повертатись на щойно звільнені території, оскільки безпекова ситуація в Херсоні ще залишається напруженою.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів про розмінування та стабілізацію деокупованого міста.

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Головне фото: Getty Images