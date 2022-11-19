Життя повертається разом з Україною — що відбувається у звільненому Херсоні 

До Херсона повертається все українське. Напередодні до міста вирушили цілі колони гуманітарного вантажу з Дніпропетровщини.
Продуктові набори, теплі речі, засоби гігієни, ліки, питна вода — тільки-но деокупованому регіону допомагають усім необхідним.
Везуть також і комунальну техніку, автобуси та генератори, які покрали росіяни перед відступом.
На головній площі міста херсонці вишикувались у довжелезні черги. Гуманітарній підтримці вдячні, бо за вісім місяців страшної російської окупації дуже скучили за всім українським.
У цих вантажівках крупи, макарони, олія, м’ясо, консерви — все те, що сьогодні конче потрібно.
У цих вантажівках крупи, макарони, олія, м’ясо, консерви — все те, що сьогодні конче потрібно.
Особливо там, де ворога витіснили й люди повертаються до своїх домівок, — каже заступник начальника Дніпропетровської ОВА Максим Беспальчук.
Народний депутат України Олександр Трухін говорить, що в кожній фурі приблизно 20-25 тонн, а загальна вага гуманітарки досягає 250 тонн.
До Херсону після восьми місяців російської окупації разом з усім українським повертається і життя. На вулицях більшає людей. Віднедавна в центрі знову відкрилось кафе, тут щоразу більше відвідувачів.
Поки в місті ще немає води, світла і тепла. Тому працівники ДСНС на центральній площі облаштували намети, де містянам можна буде обігрітись та підзарядити гаджети.
Також сьогодні до звільненого від окупантів Херсону прибув перший від початку повномасштабної війни потяг з Києва. Загалом заплановано три рейси Перемоги до Херсону.
Наразі придбано понад 200 квитків. Після цього до міста курсуватимуть звичайні поїзди. Їхній розклад ще уточнюють.
Однак відомо, що потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад — по непарних.
Рух залізницею відновили в рекордний термін. На шляху до Херсону було близько 58 ушкоджень залізничної інфраструктури внаслідок бойових дій.
Влада все ж закликає людей не поспішати повертатись на щойно звільнені території, оскільки безпекова ситуація в Херсоні ще залишається напруженою.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів про розмінування та стабілізацію деокупованого міста.
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Головне фото: Getty Images