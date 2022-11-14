Поспішаєш повернутися? Треба зачекати — яка безпекова ситуація на звільненій Херсонщині

Українці радіють успіхам ЗСУ. Кілька днів усі обговорюють звільнення Херсона та правого берега Херсонщини. Люди поспішають повернутися до своїх домівок. Але на звільнених територіях досі криється небезпека.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов під час телемарафону розповів про безпекову ситуацію на звільненій території правобережжя Дніпра та тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Неодноразово говорили, що в Херсоні залишаються російські військові, перевдягнені у цивільний одяг. Проте Данілов схиляється до того, що це не партизанські загони. Росіяни просто забули й не забрали деяких військових.

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Вони розуміють, що обов’язково відповідатимуть, і зараз дійсно певна частина перевдягається у цивільне населення, щоб сховатися, не нести відповідальності, — розповідає Данілов.

Також на території звільнених населених пунктів Херсонщини Служба безпеки України та наші захисники проводять розмінування та ретельно перевіряють громадян, щоб стабілізувати ситуацію у деокупованих містах і селах.

Піротехніки також мають багато роботи, адже росіяни замінували території. Не виключають і того, що вони могли залишити фугасні снаряди.

— Я можу сказати про те, що стосується звільненої території. Дійсно, сьогодні є ризик перебування населення. Річ у тому, що з понеділка наші Збройні сили звільнили 179 населених пунктів, 4,5 тис. кв. км, навіть більше, нашої території.

На кожному метрі треба провести дослідження, розуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна та важка робота, — ділиться секретар РНБО.

Тому влада задля збереження життя мирного населення закликає не поспішати повертатися на деокуповані території.

— Як тільки на 100% ми розумітимемо, що там безпечна ситуація, то цивільному населенню дозволять повертатися до своїх домівок. Але водночас розуміємо, що ми маємо дати необхідні для життя умови — це світло, вода, інтернет, засоби зв’язку.

Коли ворог тікав з цієї території під натиском наших Збройних сил, то все знищував на своєму шляху, — розповів Данілов.

Раніше військовий розповів, як насправді відбувалося звільнення Херсона.

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