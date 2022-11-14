Україна

Поспішаєш повернутися? Треба зачекати — яка безпекова ситуація на звільненій Херсонщині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Листопада 2022, 11:00
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