Складний наступ! Військовий розповів, як насправді відбувалося звільнення Херсона

Уже кілька днів Україна радіє звільненню Херсона та правого берега Херсонщини. Але не варто знецінювати зусилля, які приклали для цього наші військові.

Командир групи, снайпер підрозділу Хорт Андрій на псевдо Дєд розповів подробиці про операцію зі звільнення Херсона.

Як відбувалося звільнення Херсона

За словами Андрія, операція тривала кілька тижнів. Коли військові проривали лінію, зазнали втрат.

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У сусідній роті зі 120 осіб під час першого прориву було 85 поранених.

— Перші тижні були складними у наступі. Дуже вдячні нашому командуванню, яке дійсно вирішило вберегти нас. Нам сказали, що штурмувати місто ми не будемо. Якби ми штурмували місто, то могли зазнати до 40% втрат, — ділиться Дєд.

Завданням наших захисників було зморити окупантів, щоб вони покинули місто. Він розповів, що місцеві дуже раділи приходу ЗСУ. Багато людей запрошували додому, усі хотіли чимось нагодувати.

— Не хочу нікого образити. Особисто ми (підрозділ Хорт — ред.) були на всіх напрямках, але такої зустрічі від місцевих, яку ми отримали від жителів Херсонщини та Херсона, не було ніде, — каже Андрій.

Як зараз виглядає лінія фронту на Херсонщині

За його словами, зі сторони Херсона поки усе більш тихо. На деяких ділянках зі сторони Нової Каховки продовжуються активні воєнні дії. Російські військові можуть відходити далі до Криму, адже там, де вони базуються зараз, ЗСУ зовсім скоро їх накриватимуть.

Військовий наголосив, що це вже відбулося недалеко від Нової Каховки.

Зараз військові ведуть розчищення території, адже окупанти залишили багато мін. Багато трофейної зброї наші військові знайшли на території аеропорту в Чорнобаївці. Це тяжка техніка, зброя, кілька складів БК, кілька складів з мінами.

Про звільнення міст

— Ми (підрозділ Хор — ред.) починали з Гостомеля та Бучі, потім був Лисичанськ та Сєвєродонецьк, потім Харківський напрямок. Далі район Оріхового на Запоріжжі й зараз Херсон.

Дуже хочеться звільнити Мелітополь та інші райони, щоб роз’єднати групування окупантів.

Потім потихеньку їх виганяти у бік Криму, потім Таганрога і забрати назад Маріуполь, — поділився бажаннями Андрій.

Раніше ми розповідали, як політики з усього світу привітали Україну зі звільненням Херсона.

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