Нескорений та назавжди вільний! Херсон звільнено офіційно — ЗСУ зайшли у місто

Мовчання, чи то оперативна тиша, — і справді золото. Відсутність будь-яких слів винагороджує сміливих та водночас терплячих, і сьогодні ім’я цій нагороді — свобода. Сьогодні, 11 листопада, ЗСУ звільнили місто Херсон.

Тривалий час суспільству довелося здогадуватись, що б міг означати відступ російських окупантів на Південному напрямку. Проте президент України Володимир Зеленський зазначив, що це не подарунок ворога й аж ніяк не “жест доброї волі”, а результат наполегливої праці наших воїнів та, на жаль, це завжди втрата наших героїв.

Ми все це виборюємо.

Тож унаслідок тяжких боїв, які тривали не день і не два, а усі ці довгі місяці, поки херсонці мужньо боролися з окупацією, ЗСУ зайшли у місто 11 листопада та звільнили Херсон від російських окупантів.

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Офіційні заяви щодо звільнення Херсона

Херсон повертається. Херсон — це Україна! — віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж зробив свою офіційну заяву.

???? ⚔️???? – ???????? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 11, 2022

А ГУР Міноборони закликали російських військових здаватися в полон і не чинити опору збройним силам України.

Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі — негайно здатися в полон.

У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації, — йдеться у повідоменні.

Крім того, російські окупанти щодня втрачають все більше як особового складу, так і техніки. Читай, скільки військових втратила Росія в Україні.

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