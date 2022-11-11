Непокоренный и навсегда свободный! Херсон освобожден официально — ВСУ вошли в город

Молчание, или оперативная тишина, — действительно золото. Отсутствие каких-либо слов вознаграждает смелых и одновременно терпеливых, и сегодня имя этой награде — свобода. Сегодня, 11 ноября, ВСУ освободили город Херсон.

Долгое время обществу пришлось догадываться, что могло бы означать отступление российских оккупантов на Южном направлении. Однако президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это не подарок врага и отнюдь не жест жесткой воли, а результат упорного труда наших воинов и, к сожалению, это всегда потеря наших героев.

Мы за все это боремся.

Поэтому в результате тяжелых боев, которые длились не день и не два, а все эти долгие месяцы, пока херсонцы мужественно боролись с оккупацией, ВСУ вошли в город 11 ноября и освободили Херсон от российских оккупантов.

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Официальные заявления об освобождении Херсона

Херсон возвращается. Херсон — это Украина! — вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже сделал свое официальное заявление.

???? ⚔️???? — ???????? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 11, 2022

А ГУР Минобороны призвали российских военных сдаваться в плен и не сопротивляться вооруженным силам Украины.

У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность. Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты ежедневно теряют все больше как личного состава, так и техники. Читай, сколько военных потеряла Россия в Украине.