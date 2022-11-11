Украина

Непокоренный и навсегда свободный! Херсон освобожден официально — ВСУ вошли в город

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 ноября 2022, 15:10
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