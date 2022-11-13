Сложное наступление! Военный рассказал, как на самом деле происходило освобождение Херсона

Уже несколько дней Украина радуется освобождению Херсона и правого берега Херсонской области. Но не стоит обесценивать усилия, которые приложили для этого наши военные.

Командир группы, снайпер подразделения Хорт Андрей с позывным Дед рассказал подробности об операции по освобождению Херсона.

Как происходило освобождение Херсона

По словам Андрея, операция длилась несколько недель. Когда военные прорывали линию обороны россиян, понесли потери.

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В соседней роте из 120 человек во время первого прорыва было 85 раненых.

— Первые недели были сложными в наступлении. Очень благодарны нашему командованию, которое действительно решило уберечь нас. Нам сказали, что штурмовать город мы не будем. Если бы мы штурмовали город, то могли понести до 40% потерь, — делится Дед.

Задачей наших защитников было изморить оккупантов, чтобы они покинули город. Он рассказал, что местные очень радовались приходу ВСУ. Многие приглашали домой, все хотели чем-нибудь накормить.

— Не хочу никого обидеть. Лично мы (подразделение Хорт — ред.) были по всем направлениям, но такой встречи от местных, которую мы получили от жителей Херсонской области и Херсона, не было нигде, — говорит Андрей.

Как сейчас выглядит линия фронта в Херсонской области

По его словам, со стороны Херсона пока все тихо. На некоторых участках со стороны Новой Каховки продолжаются более активные военные действия. Российские военные могут отходить дальше в Крым, ведь там, где они базируются сейчас, ВСУ совсем скоро будут их накрывать.

Военный отметил, что это уже произошло недалеко от Новой Каховки.

Сейчас военные ведут расчистку территории, ведь оккупанты оставили много мин. Много трофейного оружия наши военные нашли на территории аэропорта в Чернобаевке. Это тяжелая техника, оружие, несколько складов БК и минами.

Об освобождении городов

— Мы (подразделение Хор — ред.) начинали с Гостомеля и Бучи, потом был Лисичанск и Северодонецк, затем Харьковское направление. Далее район Орехового в Запорожье и сейчас Херсон.

Очень хочется освободить Мелитополь и другие районы, чтобы разъединить группировку оккупантов.

Потом потихоньку их выгонять в сторону Крыма, потом Таганрога и забрать обратно Мариуполь, — поделился желаниями Андрей.

Ранее мы рассказывали, как политики со всего мира поздравили Украину с освобождением Херсона.

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