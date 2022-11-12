Мир

Тронуты до слез! Политики со всего мира не сдержали эмоций в поздравлениях украинцев с освобождением Херсона

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 ноября 2022, 18:00

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