Тронуты до слез! Политики со всего мира не сдержали эмоций в поздравлениях украинцев с освобождением Херсона

Украинцы радуются освобождению Херсона, обнимаются с родными и готовятся к следующим боям за свою свободу, поскольку наша борьба продолжается.

Однако немало сил придает и мировая поддержка, как финансовая и военная, так и политическая. Особенно, когда она настолько искренняя.

Представители разных стран после официального освобождения Херсона 11 ноября начали поздравлять украинцев с выдающейся победой над оккупантами.

И пока мы еще боремся за величайшую победу Украины, которая нас безоговорочно ждет в будущем, читаем, что написали политики из всего мира.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс коротко, но трогательно поздравила украинцев с освобождением Херсона. А также отметила, что не могла ни на чем другом сосредоточиться, кроме событий вокруг борьбы за свободу города.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже не смог остаться в стороне от радостного события, поэтому написал свои поздравления к нашему народу на украинском.

Посол Евросоюза Матти Маасикас решил не ждать официальных заявлений, и сразу, как увидел фото херсонцев, ожидающих ВСУ на центральной площади Свободы, поздравил украинцев. Интересно, что вместе с флагом Украины в Херсоне взвился и флаг Европейского Союза.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK