Тронуты до слез! Политики со всего мира не сдержали эмоций в поздравлениях украинцев с освобождением Херсона

Украинцы радуются освобождению Херсона, обнимаются с родными и готовятся к следующим боям за свою свободу, поскольку наша борьба продолжается.

Однако немало сил придает и мировая поддержка, как финансовая и военная, так и политическая. Особенно, когда она настолько искренняя.

Представители разных стран после официального освобождения Херсона 11 ноября начали поздравлять украинцев с выдающейся победой над оккупантами.

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И пока мы еще боремся за величайшую победу Украины, которая нас безоговорочно ждет в будущем, читаем, что написали политики из всего мира.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс коротко, но трогательно поздравила украинцев с освобождением Херсона. А также отметила, что не могла ни на чем другом сосредоточиться, кроме событий вокруг борьбы за свободу города.

Киев, Харьков, Херсон. Я и моя команда живем и работаем среди героев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже не смог остаться в стороне от радостного события, поэтому написал свои поздравления к нашему народу на украинском.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Посол Евросоюза Матти Маасикас решил не ждать официальных заявлений, и сразу, как увидел фото херсонцев, ожидающих ВСУ на центральной площади Свободы, поздравил украинцев. Интересно, что вместе с флагом Украины в Херсоне взвился и флаг Европейского Союза.

С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

Освобождение Херсона также тронуло и посла Германии Анку Фельдгузен, которая сразу радостно отреагировала на хорошие новости, отметив, что это одна из самых желанных побед Украины.

Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил ???????? – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам’ять полеглим!

???? Херсонський річковий порт 2019 р. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5 — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 11, 2022

Радостно отреагировал на освобождение Херсона и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Чиновник отметил, что это единственный областной центр, который Россия смогла захватить с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Поэтому сейчас это немалая победа для Украины.

Похоже, что украинцы только одержали выдающуюся победу. Единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне, теперь снова под украинским флагом, — и это очень приметно.

Посол США в Украине Бриджит Бринк после сообщений об освобождении Херсона поделилась, что именно эти новости ее вдохновляют.

Также Бринк отметила, что Россия уже давно могла бы прекратить войну и вывести все свои войска с украинских территорий.

Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 11, 2022

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также обрадовалась освобождению Херсона и поздравила украинцев с выдающимся днем. Кроме того, чиновник напомнила, что эстонский народ продолжает быть солидарным с украинцами и будет поддерживать нашу страну и дальше.

Я тронута до слез, наблюдая, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих воинов, как поднимаются сине-желтые флаги.

Сейчас сами херсонцы радуются освобождению, а городские власти уже ищут возможности как можно скорее решить оставшиеся после оккупантов проблемы. Читай, какая ситуация в освобожденном Херсоне.

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