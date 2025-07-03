Видео Украина

Карта боевых действий 3 июля 2025: стабильно напряженная ситуация на Покровском направлении

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июля 2025, 09:15
карта боевых действий в украине

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь