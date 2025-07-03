Карта боевых действий 3 июля 2025: стабильно напряженная ситуация на Покровском направлении

Карта боевых действий за 3 июля 2025 года — это подробная аналитика и сведение Генштаба по ситуации на фронте за сутки. Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что приостановка помощи США Украине, вероятно, ускорит успехи России на поле боя, как это было с предыдущими приостановками США. Там также считают, что это решение ухудшит способность Украины защищаться от атак ракетами и беспилотниками, которые приводят к значительным жертвам среди гражданского населения. Это резко противоречит заявленным целям президента Трампа остановить жертвы среди гражданского населения в Украине, — добавляют аналитики. По утверждению исследователей, украинские войска продвинулись на севере Сумской области. Между тем, российские войска продвинулись на севере Харьковской области и вблизи Торецка и Новопавловки. Оперативная ситуация в Украине на 3 июля 2025 года Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 185 боевых столкновений. Россия нанесла два ракетных удара, применив семь ракет, а также 62 авиаудара, сбросив 93 КАБа. Кроме этого, совершено 5520 обстрелов, в том числе 84 из РСЗО, и привлечено для поражения 3194 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Полтавка, Маяк Донецкой области; Казачье Херсонской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и двум артиллерийским средствам противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражено 13 атак. Противник нанес девять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 КАБов, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался атаковать позиции в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Милового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки. На Купянском направлении произошло девять атак, отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленая Роща и в направлении Петропавловки. На Лиманском направлении РФ атаковала 18 раз, пытаясь вклиниться вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполевка, Карповка, Колодцы и в направлениях Чернещины, Шандриголового, Среднего и Нового Мира. На Северском направлении успешно остановлены три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки. На Краматорском направлении враг пять раз атаковал в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра. На Торецком направлении совершено 11 атак вблизи Торецка, Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки. На Покровском направлении украинские воины остановили 58 штурмовых действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Орехово, Молодежное, Молодежное. Читать по теме FPV-ждуны на подъездах: россияне атакуют всем арсеналом оружия под Покровском На Покровском направлении учащаются атаки на мотоциклах. Штурмовики-камикадзе едут прямо на позиции ВСУ. На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожья, Ялты, Мирного, Поддубного и Шевченко. На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. На Ореховском направлении РФ однажды штурмовала позиции в Каменском районе. На Приднепровском направлении ВСУ успешно остановили две вражеские атаки. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом потери врага по состоянию на 3 июля 2025 года составляют 1000 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 85 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 101 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов. Карта боевых действий 3 июля Карта боевых действий 3 июля 2025: стабильно напряженная ситуация на Покровском направлении / 13 Фотографий Напомним, что Генштаб опроверг фейк РФ по поводу оккупации села в Днепропетровской области. Фото: 22 ОМБр А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter