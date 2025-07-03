Карта боевых действий 3 июля 2025: стабильно напряженная ситуация на Покровском направлении

Карта боевых действий за 3 июля 2025 года — это подробная аналитика и сведение Генштаба по ситуации на фронте за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что приостановка помощи США Украине, вероятно, ускорит успехи России на поле боя, как это было с предыдущими приостановками США.

Там также считают, что это решение ухудшит способность Украины защищаться от атак ракетами и беспилотниками, которые приводят к значительным жертвам среди гражданского населения.

Это резко противоречит заявленным целям президента Трампа остановить жертвы среди гражданского населения в Украине, — добавляют аналитики.

По утверждению исследователей, украинские войска продвинулись на севере Сумской области. Между тем, российские войска продвинулись на севере Харьковской области и вблизи Торецка и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине на 3 июля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 185 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных удара, применив семь ракет, а также 62 авиаудара, сбросив 93 КАБа. Кроме этого, совершено 5520 обстрелов, в том числе 84 из РСЗО, и привлечено для поражения 3194 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Полтавка, Маяк Донецкой области; Казачье Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и двум артиллерийским средствам противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражено 13 атак. Противник нанес девять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 КАБов, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался атаковать позиции в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Милового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло девять атак, отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленая Роща и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении РФ атаковала 18 раз, пытаясь вклиниться вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполевка, Карповка, Колодцы и в направлениях Чернещины, Шандриголового, Среднего и Нового Мира.

На Северском направлении успешно остановлены три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении враг пять раз атаковал в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении совершено 11 атак вблизи Торецка, Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении украинские воины остановили 58 штурмовых действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Орехово, Молодежное, Молодежное.

На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожья, Ялты, Мирного, Поддубного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении РФ однажды штурмовала позиции в Каменском районе.

На Приднепровском направлении ВСУ успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 3 июля 2025 года составляют 1000 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 85 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 101 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 3 июля

Карта боевых действий 3 июля 2025: стабильно напряженная ситуация на Покровском направлении / 13 Фотографий

Напомним, что Генштаб опроверг фейк РФ по поводу оккупации села в Днепропетровской области.

Фото: 22 ОМБр

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.