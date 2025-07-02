Для тебя Война в Украине

“Оккупация” села в Днепропетровской области: реакция Генштаба на российский фейк

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июля 2025, 15:00
“Оккупация” села в Днепропетровской области: реакция Генштаба на российский фейк
Фото Генеральный штаб ВСУ

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