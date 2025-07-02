“Оккупация” села в Днепропетровской области: реакция Генштаба на российский фейк

В Генштабе прокомментировали последние заявления российских военкоров о якобы захвате населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Ранее новость подхватили в украинском медиапространстве.

Оккупировала ли РФ Дачное в Днепропетровской области: ответ Генштаба

Подразделения Вооруженных Сил продолжают сдерживать давление оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

У врага нет успехов в достижении этой цели, хотя он и прибегает к “мясным штурмам” силами малых пехотных групп и ДРГ.

В Генштабе добавили, что несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп России смогла проникнуть в пределы населенного пункта.

— Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов.

Затем во время следующих штурмов двое российских военных остались живы и попали в плен в бригаду морской пехоты ВСУ.

Там подчеркнули, что сообщения российской пропаганды о захвате плацдарма в Днепропетровской области не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины.

Отметим, что в июне спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов отмечал отсутствие российских войск в Днепропетровской области.

Он подтвердил, что продолжаются бои на западе Донецкой области, однако добраться до административной границы Днепропетровской врагу не удалось.

Также напомним, что в Силах обороны юга рассказывали, почему для россиян важно выйти на админграницу Днепропетровской области и что это даст агрессору.

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