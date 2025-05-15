Почему РФ стремится выйти на границу Днепропетровской области: объяснили в Силах обороны юга

Оккупанты активизировали попытки прорыва на южном направлении, чтобы выйти на административные границы Днепропетровской и Запорожской областей. О таких намерениях россияне в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Для чего нужно это продвижение и что происходит в Донецкой и Запорожской области — рассказываем дальше.

Россияне хотят выйти на админграницу Днепропетровской области: для чего им это

Волошин заявил, что россияне стремятся к выходу на административную границу не только с политической целью, но и для перерезания логистических путей ВСУ, которые идут с востока на юг Донецкой области и на Запорожскую область.

Враг активно продолжает обстрелы, боевые столкновения и штурмы малыми группами пехоты:

Пытается прорваться в сторону административной границы Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Поэтому там сегодня собрано немало штурмовой пехоты врага.

— Это штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на сравнительно небольшом участке линии боевого столкновения пытаются совершать свои штурмовые действия, — отметил спикер.

Также оккупанты пытаются отрезать украинские силы, которые сейчас находятся в Донецкой области. Эту цель они преследуют уже 9-10 месяцев, с тех пор, как вели бои за Угледар и Великую Новоселку.

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Сейчас на Новопавловском направлении наблюдается до 27 штурмовых действий ежедневно. Там агрессор пытается добраться до стратегически важной границы областей и вклиниться в оборону Сил обороны в районах Свободного Поля, Новоселки, Привольного и Зеленого Поля.

— Там враг производит массированные штурмовые действия малыми группами пехоты с привлечением бронетехники и мотоциклетной техники.

В связи с действиями россиян ожидается активизация боев на Гуляйпольском направлении, становятся более интенсивными атаки и в районе Орехова.

Новопавловское направление: сколько км осталось до Днепропетровской области

Согласно данным аналитического проекта DeepState, приблизительное расстояние до админграницы Днепропетровской области — 2,8 километра.

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