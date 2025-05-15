Война в Украине

Почему РФ стремится выйти на границу Днепропетровской области: объяснили в Силах обороны юга

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 мая 2025, 15:00
Почему РФ стремится выйти на границу Днепропетровской области: объяснили в Силах обороны юга
Фото Генеральный штаб ВСУ
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