Целые колонны сунули с трех сторон: как ВСУ отбили атаку россиян на Новопавловском направлении

Украинские защитники отбили очередную массированную попытку врага прорвать оборону на Новопавловском направлении. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, оккупанты сосредоточили значительные силы, чтобы захватить плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями. Для атаки были привлечены бронетанковые подразделения, мотопехота, а также многочисленные ударные дроны.

Прорыв тремя колоннами

По информации Сергея Наева, наступление велось одновременно с трех направлений. Враг задействовал пять танков, 12 бронемашин, более двух десятков мотоциклов — это хорошо спланированная, однако, в конце концов, провальная попытка прорыва.

Благодаря аэроразведке ВСУ движение вражеских колонн было обнаружено еще за 5-10 км до линии соприкосновения. Украинские силы применили плотный огонь, используя противотанковые средства, дроны-камикадзе и артиллерию.

В результате две вражеские танковые машины, шесть бронемашин, два автомобиля и 14 мотоциклов были уничтожены. Потери среди оккупантов превысили 70 человек.

Статистика атак растет, потери — тоже

По словам командующего Объединенными Силами ВС Украины, в течение прошлого месяца ситуация на Новопавловском и Покровском направлениях существенно обострилась. Противник провел 1916 штурмов, использовал более 16 тысяч FPV-дронов и совершил 8275 сбросов взрывчатки с беспилотников. Артиллерийские обстрелы (9734 зафиксированных случая) стали обыденностью для украинских защитников.

Несмотря на это, наши подразделения не только удерживают позиции, но и улучшают тактическое положение на ключевых участках.

Мы уменьшили наши потери на 15%.

В то же время эффективность уничтожения вражеских сил возросла.

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В течение только одного месяца было ликвидировано 9641 оккупанта, уничтожено 75 артиллерийских систем, 19 танков, 37 бронемашин, почти 730 единиц транспортной техники и 16 складов боеприпасов.

Каждый метр украинской земли для них как кость в горле. Но каждый их шаг — под нашим прицелом.

Украинские военные продолжают держать оборону, постепенно исчерпывая силы противника. Враг платит за каждый километр кровью и техникой — и остается ни с чем!

Генерал-лейтенант заверил, что благодаря слаженному взаимодействию тактической группы Вугледар и командиров бригад, в украинской армии есть преимущества на многих участках фронта.

Двигаемся дальше. Вместе победим.

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