Война в Украине

Целые колонны сунули с трех сторон: как ВСУ отбили атаку россиян на Новопавловском направлении

Анастасия Жиденко, редактор сайта 15 мая 2025, 12:00
военные
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