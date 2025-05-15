Цілі колони сунули з трьох боків: як ЗСУ відбили атаку росіян на Новопавлівському напрямку

Українські захисники відбили чергову масовану спробу ворога прорвати оборону на Новопавлівському напрямку. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, окупанти зосередили значні сили, аби захопити плацдарм для подальшого просування в напрямку адміністративної межі між Донецькою та Дніпропетровською областями. Для атаки були залучені бронетанкові підрозділи, мотопіхота, а також численні ударні дрони.

Прорив трьома колонами

За інформацією Сергія Наєва, наступ вівся одночасно з трьох напрямків. Ворог задіяв п’ять танків, 12 бронемашин, понад два десятки мотоциклів — це добре спланована, проте, зрештою, провальна спроба прориву.

Завдяки аеророзвідці ЗСУ рух ворожих колон було виявлено ще за 5-10 км до лінії зіткнення. Українські сили застосували щільний вогонь, використовуючи протитанкові засоби, дрони-камікадзе та артилерію.

Унаслідок дві ворожі танкові машини, шість бронемашин, два автомобілі та 14 мотоциклів були знищені. Втрати серед окупантів перевищили 70 осіб.

Статистика атак зростає, втрати — теж

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС України, протягом минулого місяця ситуація на Новопавлівському та Покровському напрямках суттєво загострилася. Противник провів 1916 штурмів, використав понад 16 тисяч FPV-дронів і здійснив 8275 скидів вибухівок з безпілотників. Артилерійські обстріли (9734 зафіксовані випадки) стали буденністю для українських оборонців.

Попри це, наші підрозділи не тільки утримують позиції, а й покращують тактичне положення на ключових ділянках.

Ми зменшили наші втрати на 15%.

Водночас ефективність знищення ворожих сил зросла.

Читати на тему ЗСУ відводять сили з невигідних позицій одного з напрямків Донеччини — деталі Командувач оперативної групи Велика Новосілка Сергій Наєв прокоментував ситуацію.

Протягом лише одного місяця було ліквідовано 9641 окупанта, знищено 75 артилерійських систем, 19 танків, 37 бронемашин, майже 730 одиниць транспортної техніки та 16 складів боєприпасів.

Кожен метр української землі для них як кістка в горлі. Але кожен їхній крок — під нашим прицілом.

Українські військові продовжують тримати оборону, поступово вичерпуючи сили противника. Ворог платить за кожен кілометр кров’ю та технікою — і залишається з нічим!

Генерал-лейтенант запевнив, що завдяки злагодженій взаємодії тактичної групи Вугледар і командирів бригад, українська армія має переваги на багатьох ділянках фронту.

Рухаємося далі. Разом переможемо.

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