Війна в Україні

Цілі колони сунули з трьох боків: як ЗСУ відбили атаку росіян на Новопавлівському напрямку

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 15 Травня 2025, 12:00
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