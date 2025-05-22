Война в Украине

Россияне шерят фото с триколором на границе Днепропетровской области — реакция ОВА

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 мая 2025, 10:00
Россияне шерят фото с триколором на границе Днепропетровской области — реакция ОВА
Россияне шерят фото с триколором на границе Днепропетровской области — реакция ОВА
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