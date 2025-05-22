Россияне шерят фото с триколором на границе Днепропетровской области — реакция ОВА

21 мая россияне объявили, что вышли на границу Днепропетровской области, выложив фото с якобы заходом в регион в области Новониколаевки. Информацию уже опровергли в областной военной администрации и в аналитическом проекте DeepState. Россияне якобы вышли на границу Днепропетровщины: ОВА опровергает информацию Глава области Сергей Лысак написал в своем Telegram, что информация о российских войсках на границе Днепропетровской области неправдива.— Это фейк! И эта новость, и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. Но умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию, отметил он. Лысак призвал жителей области не вестись на провокации и доверять только официальным источникам. Читать по теме Армия РФ прет на Днепропетровскую область — бойцы Холодного Яра о попытках врага прорвать фронт Бойцы 93 бригады Холодный Яр об активности врага и “пасхальном затишье”. Между тем аналитический проект DeepState также подчеркнул, что радости россиян преждевременны и безосновательны. Там рассказали, что в Интернете распространяют фото оккупантов с российским флагом на пикапе, которые якобы достигли админграницы с Днепропетровской областью в районе Новониколаевки. На самом деле пикап принадлежит украинским военным, которые ночью запутались в колючей проволоке в районе населенного пункта Троицкое. Утром российские бойцы сфотографировались на этом месте, а затем были ликвидированы. DeepState показали скриншот с ликвидированным российским военным. Напомним, что расстояние до Днепропетровской области на прошлой неделе на одном из отрезков передовой сократилось до чуть более двух километров. В настоящее время протяженность остается такой же. Недавно в ВСУ объяснили, зачем россиянам выход на границу Днепропетровской области. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Днепропетровская область, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter