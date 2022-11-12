Зворушені до сліз! Політики з усього світу не стримали емоцій у привітаннях українців зі звільненням Херсона

Українці радіють звільненню Херсона, обіймаються з рідними та готуються до наступних боїв за свою свободу, оскільки наша боротьба ще триває.

Однак чимало сил додає і світова підтримка, як фінансова та військова, так і політична. Особливо, коли вона настільки щира.

Представники різних країн після офіційного звільнення Херсона 11 листопада почали вітати українців з видатною перемогою над окупантами.

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І поки ми ще боремось за найвизначнішу перемогу України, яка нас, безперечно, чекає у майбутньому, читаємо, що написали політики з усього світу.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс коротко, але зворушливо, привітала українців зі звільненням Херсона. А також зазначила, що не могла ні на чому іншому зосередитись, окрім подій навколо здобуття свободи для міста.

Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв.

Президент Франції Емманюель Макрон теж не зміг залишитись осторонь радісної події, тому написав свої привітання до нашого народу українською.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Посол Євросоюзу Матті Маасікас вирішив не чекати на офіційні заяви та одразу, як побачив фото херсонців, які чекають на ЗСУ на центральній площі Свободи, привітав українців. Цікаво, що разом зі стягом України у Херсоні замайорів і прапор Європейського Союзу.

З Україною повертається і Європа. Херсон просто зараз.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

Звільнення Херсона також зворушило й посла Німеччини Анку Фельдгузен, яка одразу радісно відреагувала на добрі новини, зазначивши, що це одна з найбільш жаданих перемог України.

Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил ???????? – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам’ять полеглим!

???? Херсонський річковий порт 2019 р. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5 — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 11, 2022

Радісно відреагував на звільнення Херсона й радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Посадовець зазначив, що це єдиний обласний центр, який Росія змогла захопити з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Тому тепер це чимала перемога для України.

Схоже на те, що українці щойно здобули видатну перемогу. Єдиний обласний центр, захоплений Росією в цій війні, тепер знову під українським прапором — і це дуже примітно.

Посол США в Україні Бріджіт Брінк після повідомлень про звільнення Херсона поділилась, що саме ці новини її надихають.

Також Брінк зазначила, що Росія вже давно могла б припинити війну та вивести усі свої війська з українських територій.

Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 11, 2022

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас також зраділа звільненню Херсона та привітала українців з визначним днем. Крім того, посадовиця нагадала, що естонський народ продовжує бути солідарним з українцями та буде підтримувати нашу країну й надалі.

Я зворушена до сліз, спостерігаючи, як у Херсон повертається свобода, як українці обіймають своїх воїнів, як піднімаються синьо-жовті прапори.

Наразі самі херсонці радіють звільненню, а міська влада вже шукає можливості якомога швидше вирішити проблеми, які залишились після окупантів. Читай, яка ситуація у звільненому Херсоні.

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