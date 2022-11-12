Світ

Зворушені до сліз! Політики з усього світу не стримали емоцій у привітаннях українців зі звільненням Херсона

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Листопада 2022, 18:00

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