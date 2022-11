Зворушені до сліз! Політики з усього світу не стримали емоцій у привітаннях українців зі звільненням Херсона

Українці радіють звільненню Херсона, обіймаються з рідними та готуються до наступних боїв за свою свободу, оскільки наша боротьба ще триває.

Однак чимало сил додає і світова підтримка, як фінансова та військова, так і політична. Особливо, коли вона настільки щира.

Представники різних країн після офіційного звільнення Херсона 11 листопада почали вітати українців з видатною перемогою над окупантами.

І поки ми ще боремось за найвизначнішу перемогу України, яка нас, безперечно, чекає у майбутньому, читаємо, що написали політики з усього світу.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс коротко, але зворушливо, привітала українців зі звільненням Херсона. А також зазначила, що не могла ні на чому іншому зосередитись, окрім подій навколо здобуття свободи для міста.

Президент Франції Емманюель Макрон теж не зміг залишитись осторонь радісної події, тому написав свої привітання до нашого народу українською.

Посол Євросоюзу Матті Маасікас вирішив не чекати на офіційні заяви та одразу, як побачив фото херсонців, які чекають на ЗСУ на центральній площі Свободи, привітав українців. Цікаво, що разом зі стягом України у Херсоні замайорів і прапор Європейського Союзу.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK