Укрпошта анонсувала вихід нової марки з кавунами: Херсон — це Україна!

Чутки про звільнення нашими воїнами Херсона ходили вже кілька днів, що особливо тішило українців у ці похмурі та туманні осінні дні.
Сьогодні ми нарешті почули таке довгоочікуване офіційне “звільнили”. Звістка однозначно прикрасила день кожного, хто вболівав за звільнення Херсона протягом багатьох місяців. На щастя, є ще одна нагода радіти.
Укрпошта анонсувала вихід нової марки у своїх соціальних мережах. Головним символом марки Херсон — це Україна буде справжній херсонський кавун.
Головна пошта країни теж була в курсі чуток та активно готувала створення марки з кавуном, щоб сьогодні привітати українців.
Марка Херсон — це Україна є символом захоплення нескореними херсонцями.
Марка Херсон — це Україна є символом захоплення нескореними херсонцями.
Цього разу марку продаватимуть у складі цілого набору. Він міститиме:
Також на марці зображено сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста: мирні мітинги, будівлі у вогні, тортури. І видніється мапа із позначенням звільненого Збройними силами України Херсона, міста-героя.
Тираж нового маркового аркуша складе всього 150 000 екземплярів. А про дату введення цієї красивої та нескореної марки Херсон — це Україна в обіг Укрпошта повідомить трішки згодом.
Щоб не прогавити й точно отримати марку, ти можеш передзамовити її тут.
Детальніше про звільнення Херсона читай у нашому матеріалі.
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