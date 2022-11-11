Укрпошта анонсувала вихід нової марки з кавунами: Херсон — це Україна!

Чутки про звільнення нашими воїнами Херсона ходили вже кілька днів, що особливо тішило українців у ці похмурі та туманні осінні дні.

Сьогодні ми нарешті почули таке довгоочікуване офіційне “звільнили”. Звістка однозначно прикрасила день кожного, хто вболівав за звільнення Херсона протягом багатьох місяців. На щастя, є ще одна нагода радіти.

Укрпошта анонсувала вихід нової марки у своїх соціальних мережах. Головним символом марки Херсон — це Україна буде справжній херсонський кавун.

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Головна пошта країни теж була в курсі чуток та активно готувала створення марки з кавуном, щоб сьогодні привітати українців.

Марка Херсон — це Україна є символом захоплення нескореними херсонцями.

Читати на тему Символізує наступний рік та сьогодення — Укрпошта запускає голосування за нову новорічну марку Розповідаємо про нову марку від Укрпошти та серед яких ескізів можна обрати.

Цього разу марку продаватимуть у складі цілого набору. Він міститиме:

Марковий аркуш. Основним елементом марки є скибка кавуна, де насіння має вигляд ракет, якими російські загарбники безжально обстрілюють Херсонщину.

Також на марці зображено сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста: мирні мітинги, будівлі у вогні, тортури. І видніється мапа із позначенням звільненого Збройними силами України Херсона, міста-героя.

Художній конверт та листівка, де проілюстровано протести мешканців.

Тираж нового маркового аркуша складе всього 150 000 екземплярів. А про дату введення цієї красивої та нескореної марки Херсон — це Україна в обіг Укрпошта повідомить трішки згодом.

Щоб не прогавити й точно отримати марку, ти можеш передзамовити її тут.

Детальніше про звільнення Херсона читай у нашому матеріалі.

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