Символізує наступний рік та сьогодення — Укрпошта запускає голосування за нову новорічну марку

За період повномасштабної війни Укрпошта вже створила не одну тематичну марку. Вони успішно продаються, навіть люди з-за кордону мають бажання придбати собі одну з них.

Але це не все, Укрпошта не перестає нас радувати й запускає голосування за нову новорічну марку. Поштова марка називатиметься З Різдвом Христовим та Новим роком!

Проголосувати за ескіз, який тобі подобається, можна вже зараз. Зробити це дуже просто — варто лише залишити у коментарях під дописом у Facebook чи Instagram номер ескізу. Або ти можеш проголосувати за нього у Telegram.

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— Наша з вами місія — вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці, — йдеться у повідомленні.

Голосування триватиме до 08:00 4 листопада. Новорічну марку Укрпошта презентує у грудні 2022 року.

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Читати на тему Наші герої тепер на листівках — нові марки Укрпошти до Дня захисників і захисниць України Які марки та листівки запустила Укрпошта до Дня захисників і захисниць України.

Раніше ми розповідали про благодійну марку від Укрпошти Пес Патрон. Дізнайся більше про неї за посиланням.

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