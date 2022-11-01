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Символізує наступний рік та сьогодення — Укрпошта запускає голосування за нову новорічну марку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 13:30
Новорічна марка Укрпошти
Фото: Pexels, Facebook

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