Подорожі та натхнення

Наші герої тепер на листівках — нові марки Укрпошти до Дня захисників і захисниць України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Жовтня 2022, 11:15
Марки Укрпошти про ЗСУ до Дня захисника Вітчизни
Фото: Facebook

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