Наші герої тепер на листівках — нові марки Укрпошти до Дня захисників і захисниць України

Цьогоріч Укрпошта випустила багато тематичних марок. Українці швидко розкупили марку зі знаменитою фразою та захисником острова Зміїний. Також голосували, який малюнок найкраще зобразить вислів “Доброго вечора, ми з України” — ним став трактор, який тягне ворожий танк.

Тож Укрпошта не могла оминути таке свято, як День захисників і захисниць України. До цього дня випустили перші марки із серії Збройні сили України.

До цієї першої партії увійшли такі війська: ВМС, ТрО, ССО, ДШВ, а також Повітряні сили ЗСУ в образі Привида Києва.

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Ігор Смілянський оголосив, що їх випустять уже завтра, 14 жовтня. Придбати їх можна буде у відділеннях Укрпошти та онлайн.

За його словами, наступні випуски будуть присвячені ГУР, зв’язківцям, медикам та іншим.

— Буде світло чи не буде, а такі марки точно будуть, — додав Смілянський.

А як тобі різні тематичні марки Укрпошти? Чи придбав(-ла) ти якусь?

Зараз багато захисників і захисниць обороняють нашу країну. Раніше ми розповідали історію психолога Олександра про війну.

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