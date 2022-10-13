Путешествия и вдохновение

Наши герои теперь на открытках — новые марки Укрпочты ко Дню защитников и защитниц Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 октября 2022, 11:15
Марки Укрпошти про ЗСУ до Дня захисника Вітчизни
Фото: Facebook

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