Наши герои теперь на открытках — новые марки Укрпочты ко Дню защитников и защитниц Украины

В этом году Укрпочта выпустила множество тематических марок. Украинцы быстро раскупили марку со знаменитой фразой и защитником острова Змеиный. Также голосовали, какой рисунок лучше отобразит выражение “Доброго вечора, ми з України” — им стал трактор, который тянет вражеский танк.

Так что Укрпочта не смогла обойти стороной такой праздник, как День защитников и защитниц Украины. К этому дню выпустили первые марки из серии Вооруженные силы Украины.

В эту первую партию вошли такие войска: ВМС, ТрО, ССО, ДШВ, а также Воздушные силы ВСУ в образе Призрака Киева.

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Игорь Смелянский объявил, что их выпустят уже завтра, 14 октября. Приобрести их можно будет в отделениях Укрпочты и онлайн.

По его словам, следующие выпуски будут посвящены ГУР, связистам, медикам и другим.

— Будет свет или не будет, а такие марки точно будут, — добавил Смелянский.

А как тебе разные тематические марки Укрпочты? Приобрел(-а) ли ты какую-нибудь?

Сейчас многие защитники и защитницы держат оборону нашей страны. Ранее мы рассказывали историю психолога Александра о войне.

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