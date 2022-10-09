Быть хладнокровным и действовать без эмоций – тогда есть шанс вернуться с фронта живым. История украинского военного

Украинцы — невероятные! Во всех своих проявлениях. Об этом не устает говорить и наш Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который в своем Telegram публикует истории о Героях.

Один из таких мужчин, который заслуживает внимания украинцев, — 23-летний психолог батальона 25 ОПГБр Александр.

Он получил образование политолога, отслеживал события вокруг Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Решение о службе в ВСУ принял в первые дни великой войны — защищать родной Харьков.

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О войне для Александра

Александр считает российскую стратегию и тактику ведения боевых действий россиян устаревшей, как из советских учебников. В противоположность видим силы Украины: нелинейные, гибкие, планы ВСУ не удается разгадать никому.

И наши командиры, в отличие от российских, в первую очередь думают о сохранении жизни личного состава.

Его 25 воздушно-десантная бригада стала для Александра второй семьей. К сожалению, этой семье приходилось испытывать большие потери среди собратьев.

Он вспоминает: когда он был командиром пехотного взвода, его батальон получил задание ехать под Лозовую.

— Там погибли мои ребята, это стало сильным ударом для меня, — рассказывает он. Было тяжело, потому что все эти люди жили раньше в одной комнате, фактически — ели один хлеб.

Со временем их батальон расформировали и военных направили по разным дивизионам. Наш Александр попал к танкистам, но главной чертой для таких обязанностей он считает разум и храбрость.

Приходится быть хладнокровным и действовать без эмоций — тогда есть шанс вернуться с фронта живым.

К тому же всем им трудно быть далеко от родителей и родных: Саше тоже не легко, ведь его родители до сих пор остаются в Харькове. А они, конечно, за сына переживают. Александр признается: каждый день должен хотя бы один плюсик маме прислать, чтобы она знала, что он жив.

Что же будет дальше?

Александр убежден, что столь страшной войны человечество не видело со времен Второй мировой.

— Европейцам стоит напоминать, что украинские воины собственной жизнью защищают не только Украину, но и весь мир. И в этой борьбе оружие очень важно.

Мы уже видим, что оружие от союзников способно изменить ход войны. Как, к примеру, Himars. Поэтому его снабжение нужно ускорять и увеличивать.

Талисманами нашей страны есть наши воины, а для воинов талисманом могут стать дети! Читай историю о семилетнем Артеме, который морально поддерживает силы наших ВСУ.

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