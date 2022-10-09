Быть хладнокровным и действовать без эмоций – тогда есть шанс вернуться с фронта живым. История украинского военного

Украинцы — невероятные! Во всех своих проявлениях. Об этом не устает говорить и наш Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который в своем Telegram публикует истории о Героях.
Один из таких мужчин, который заслуживает внимания украинцев, — 23-летний психолог батальона 25 ОПГБр Александр.
Он получил образование политолога, отслеживал события вокруг Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Решение о службе в ВСУ принял в первые дни великой войны — защищать родной Харьков.
Александр считает российскую стратегию и тактику ведения боевых действий россиян устаревшей, как из советских учебников. В противоположность видим силы Украины: нелинейные, гибкие, планы ВСУ не удается разгадать никому.
И наши командиры, в отличие от российских, в первую очередь думают о сохранении жизни личного состава.
И наши командиры, в отличие от российских, в первую очередь думают о сохранении жизни личного состава.
Его 25 воздушно-десантная бригада стала для Александра второй семьей. К сожалению, этой семье приходилось испытывать большие потери среди собратьев.
Он вспоминает: когда он был командиром пехотного взвода, его батальон получил задание ехать под Лозовую.
— Там погибли мои ребята, это стало сильным ударом для меня, — рассказывает он. Было тяжело, потому что все эти люди жили раньше в одной комнате, фактически — ели один хлеб.
Со временем их батальон расформировали и военных направили по разным дивизионам. Наш Александр попал к танкистам, но главной чертой для таких обязанностей он считает разум и храбрость.
Приходится быть хладнокровным и действовать без эмоций — тогда есть шанс вернуться с фронта живым.
Приходится быть хладнокровным и действовать без эмоций — тогда есть шанс вернуться с фронта живым.
К тому же всем им трудно быть далеко от родителей и родных: Саше тоже не легко, ведь его родители до сих пор остаются в Харькове. А они, конечно, за сына переживают. Александр признается: каждый день должен хотя бы один плюсик маме прислать, чтобы она знала, что он жив.
Александр убежден, что столь страшной войны человечество не видело со времен Второй мировой.
— Европейцам стоит напоминать, что украинские воины собственной жизнью защищают не только Украину, но и весь мир. И в этой борьбе оружие очень важно.
Мы уже видим, что оружие от союзников способно изменить ход войны. Как, к примеру, Himars. Поэтому его снабжение нужно ускорять и увеличивать.
Мы уже видим, что оружие от союзников способно изменить ход войны. Как, к примеру, Himars. Поэтому его снабжение нужно ускорять и увеличивать.
Талисманами нашей страны есть наши воины, а для воинов талисманом могут стать дети! Читай историю о семилетнем Артеме, который морально поддерживает силы наших ВСУ.
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