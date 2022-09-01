Нова марка Укрпошти вже у продажу! Пес Патрон збирає на благодійність

У перший день осені, 1 вересня, Укрпошта вирішила зробити приємний подарунок українцям, які з нетерпінням чекали на вихід нової марки Пес Патрон.

Марка розповідає, як Патрон разом із саперами розміновує поля, ліси, ферми, будинки тощо і цим рятує життя багатьох дорослих й маленьких українців.

За весь час війни було знайдено вже більш ніж 150 000 вибухонебезпечних предметів, про це свідчать данні ДСНС.

Однак, на жаль, виявили ще далеко не всі вибухонебезпечні предмети. Частина з них все ще чекає на саперів й Патрона.

Яким би гарним та корисним не був Патрон, він теж потребує допомоги з боку технічних засобів, тому ця марка стане першою офіційною благодійною маркою країни.

Тираж марки з Патроном

Тираж марки з песиком Патроном — 1 млн аркушів.

Також можна буде придбати листівки, конверти “Перший день” та художні конверти формату С6 та DL.

Благодійна марка

Купуючи цю марку, ти автоматично долучишся до добрих справ.

64 грн з кожного аркуша піде на благодійні цілі.

Враховуючи тираж, Укрпошта планує в зібрати понад 60 мільйонів гривень або 1.5 мільйона доларів, — пише генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Ці гроші збираються витратити за допомогою KSE Foundation та United24 на 2 напрямки:

На потужну машину для розмінування, яка допомагає швидко розміновувати великі території.

На допомогу притулкам тварин.

Тож ця марка й справді особлива.

Скільки коштує марка

Ціна однієї марки з Патроном — 31 грн, з яких 23 грн —це номінальна вартість, а 8 грн — благодійний внесок.

Продається вона листами по 8 штук за 248 грн (64 грн з них ідуть на благодійність).

Скільки марок можна придбати

Обмеження: у відділеннях та онлайн дозволяється купити не більше 5 маркових аркушів, 5 листівок, 5 художніх конвертів, а також тільки у відділеннях до 2 конвертів “Перший день” на одне замовлення.

Нещодавно, до Дня Незалежності, Укрпошта випустила ще одну марку та конверт. Читай, де можна їх купити.

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