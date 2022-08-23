Нова лімітована версія: Укрпошта випускає спеціальні марку та конверт до Дня Незалежності України

Цьогорічне святкування Дня Незалежності України буде надзвичайно щемливим — у часи, коли країна знову виборює своє право на незалежність. Не дивно, що усі намагаються додати цьому дню ще більше символізму.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram повідомив про нову ціль, яку Укрпошта поставила собі до 31-ї річниці української незалежності.

— Цього року 24 серпня стало для нас не просто додатковим вихідним, а нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода, — пише Смілянський у своєму Telegram.

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24 серпня маємо свого роду символізм — рівно шість місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не півроку, не вісім, не 100 і навіть не 300 років.

Нова марка Укрпошти до Дня Незалежності

До цієї події Укрпошта випустить блок-марку Вільні, Незламні, Непереможні разом із конвертом. Такий набір за період війни випускається вперше.

Через короткі терміни примірників буде лише один мільйон.

Урочисті запуски марки Вільні, Незламні, Непереможні з сюрпризами пройдуть по всій країні, але місце та час Укрпошта завчасно не повідомляє з міркувань безпеки.

— Бо наші сусіди, як у тій приказці: бачать чуже під лісом, а не бачать своє під носом. Тож через підвищену увагу до нас з боку “асвабадітєлей” змушені контролювати безпекову ситуацію, — пояснює Смілянський.

Продаж нової марки Укрпошти онлайн

Марка буде доступна для продажу онлайн — в магазині Укрпошти та на всіх інших майданчиках. Подробиці — о 10:00 ранку 24 серпня.

Погашення марки Вільні, Незламні, Непереможні

Через підвищену увагу Росії до нашої країни на День Незалежності Укрпошта відкладає погашення спеціальної марки. 24 серпня всі поштамти країни будуть зачинені.

Тож компанія пропонує українцям три опції:

Купити набір з погашенням онлайн (обмежена кількість). Придбати абонемент, який уже доступний в онлайн-магазині Укрпошти. Забрати особисто, але 26-27 серпня.

Погашення штемпелем Перший день проходитиме в Києві 26 серпня. Спецпогашення у регіонах — 26-27 серпня.

Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на Київському головпоштамті, Луганської області — у Покровську Донецької області.

Раніше Укрпошта випустила першу повністю народну марку, адже дизайн обирали самі українці. Про історію малюнка та продаж марки можеш прочитати в нашому матеріалі.

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