Новая лимитированная версия: Укрпочта выпускает специальные марку и конверт ко Дню Независимости Украины

В этом году празднование Дня Независимости Украины будет очень щемящим — во времена, когда страна снова борется за свое право на независимость. Неудивительно, что все стараются придать этому дню еще больше символизма.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в своем Telegram сообщил о новой цели, которую Укрпочта поставила себе к 31-й годовщине украинской независимости.

— В этом году 24 августа стало для нас не просто дополнительным выходным, а напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода, — пишет Смелянский в своем Telegram.

24 августа есть своего рода символизм — ровно шесть месяцев, как Украина снова вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не полгода, не восемь, не 100 и даже не 300 лет.

Новая марка Укрпочты ко Дню Независимости

К этому событию Укрпочта выпустит блок-марку Вільні, Незламні, Непереможні вместе с конвертом. Такой набор за период войны выпускается впервые.

Из-за коротких сроков марка будет выпущена тиражом один миллион экземпляров.

Торжественные запуски марки Вільні, Незламні, Непереможні с сюрпризами пройдут 24 августа по всей стране, но место и время Укрпочта пока не сообщает по соображениям безопасности.

— Потому что наши соседи, как в поговорке: видят чужое под лесом, а не видят свое под носом. Поэтому из-за повышенного внимания к нам со стороны “асвабадителей” вынуждены контролировать ситуацию с безопасностью, — объясняет гендиректор Укрпочты.

Продажа новой марки Укрпочты

Марка будет доступна для продажи онлайн — в магазине Укрпочты и на других площадках. Подробности в компании пообещали сообщить 24 августа в 10:00.

Погашение марки Вільні, Незламні, Непереможні

Из-за повышенного внимания России к нашей стране на День Независимости Укрпочта откладывает погашение специальной марки. 24 августа все почтамты страны будут закрыты.

Поэтому компания предлагает украинцам три опции:

Купить набор с погашением онлайн (ограниченное количество). Купить абонемент, который уже доступен в онлайн-магазине Укрпочты. Забрать лично, но 26-27 августа.

Погашение штемпелем Первый день пройдет в Киеве 26 августа. Спецпогашение в регионах — 26-27 августа.

Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на Киевском главпочтамте, Луганской области — в Покровске Донецкой области.

Ранее Укрпочта выпустила первую полностью народную марку, поскольку дизайн выбирали сами украинцы. Об истории рисунка и продаже марки можешь прочитать в нашем материале.

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