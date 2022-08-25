Допомога прийшла, звідки не чекали! Російські окупанти підірвалися на власних мінах: деталі у нових перехоплених розмовах

Росіяни псують нашу землю своєю зброєю та вкривають широкі українські лани власними тілами вже 183-й день. З їхніх перехоплених розмов, які публікує ГУР України, ми вже зрозуміли: воювати там ніхто не хоче, військові часто вдаються до дезертирства чи самокалічення.

Але ось яка новина: щоб війна якнайшвидше закінчилася нашою перемогою, росіяни навіть почали натрапляти на власні міни та підриватися на них! Про це розповів один з окупантів у телефонній розмові своїй дружині.

Окупант: Хлопці виходили… там двоє “двохсотих” і багато “трьохсотих”. На своїх же мінах підірвалися.

Дружина окупанта: А, я читала, в групі писали.

Окупант: Там людину зі стінок зішкрябували, залишки людини.

Дружина окупанта: Жах…

Насправді ж, жах іще навіть не починався. Але зовсім скоро земля під окупантами палатиме — адже вчора президент США Джо Байден зробив неймовірний подарунок нам до Дня Незалежності України, перерахувавши транш у $3 млрд на військові потреби.

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