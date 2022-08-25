Помощь пришла, откуда не ждали! Российские оккупанты подорвались на собственных минах: детали в новых перехваченных разговорах

Россияне портят нашу землю своим оружием и покрывают широкие украинские поля своими телами уже 183-й день. Из их перехваченных разговоров, которые публикует ГУР Украины, мы уже поняли: воевать там никто не хочет, военные часто прибегают к дезертирству или самоувечью.

Но вот какая новость: чтобы война как можно быстрее закончилась нашей победой, россияне даже начали подрываться на собственных минах! Об этом рассказал один из оккупантов в телефонном разговоре своей жене.

Оккупант: Ребята выходили… там двое “двухсотых” и много “трехсотых”. На своих же минах подорвались.

Жена оккупанта: А, я читала, в группе писали.

Оккупант: Там человека со стенок соскребали, остатки человека.

Жена оккупанта: Ужас…

Но, на самом деле, ужас еще даже не начинался. Но совсем скоро земля под оккупантами будет пылать — ведь вчера президент США Джо Байден сделал невероятный подарок нам ко Дню Независимости Украины, перечислив транш в $3 млрд на военные нужды.

Читай нас в Telegram и делись новостями с друзьями!