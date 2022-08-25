Масовані атаки росіян на Україну 24 серпня — як пройшов День Незалежності в областях

Росіянам завжди муляла незалежність України. Тож багато хто передбачав, що 24 серпня загарбники влаштовуватимуть провокації та криваві масовані обстріли. На жаль, так воно й сталось.

Читай, які міста постраждали від російського терору на День Незалежності.

Дніпропетровська область

Учора росіяни потужно вдарили по селу Чаплине. Ворожа ракета влучила у пасажирські вагони на залізничній станції.

Офіс президента повідомив, що станом на ранок 25 серпня відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, а шестирічна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції. 31 особа зазнала поранень.

Нині рятувально-пошукові роботи завершені. Читай про це більше тут.

А в ніч на 25 серпня російська армія обстріляла Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих, серед яких троє дітей.

У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів з Градів та важкої артилерії. Також окупанти поцілили по Постолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилось без світла.

Полтавська область

Учора було зафіксовано чотири “прильоти” по військовій інфраструктурі Миргорода. На щастя, загиблих та поранених немає. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Близько 11:00 РФ завдала групового удару ракетами Повітря – Поверхня Х-22, внаслідок чого зайнялась пожежа. Відповідні служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 25 серпня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Хмельницька область

Окупанти завдали двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Внаслідок цього зайнялась пожежа, а в цивільних будинках та школі неподалік вибило вікна та двері.

Троє людей (жінка та двоє дітей) постраждали від уламків віконного скла. У них легкі ушкодження. Місцевим надали медичну допомогу.

Харківська область

Близько 9:00 ранку 24 серпня росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова та пошкодили заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найбільш інтенсивно загарбники обстрілювали селище Мала Данилівка в Харківському районі. Там зазнали ушкоджень приватні будинки та інфраструктура. Двоє цивільних поранено, їх госпіталізували.

Також ворог вгатив з артилерії по Дергачах. У Харківському та Богодухівському районах через обстріли зайнялась трава на великих відкритих площах.

Окупанти намагались наступати в напрямку Пасіка — Долина, але ЗСУ відігнали росіян.

Запорізька область

Росіяни продовжили терор у Запорізькій області. За 24 серпня надійшло 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.

Постраждали населені пункти Розумівка, Степне, Гуляйполе, Оріхів, Запоріжжя, Степногірськ, Комишуваха, Новояковлівка, Жовтеньке, Зарічне.

Окрім приватних будинків, гаражів та автомобілів, також пошкоджено будинок культури в одному із селищ Запорізького району. Інформації про постраждалих наразі немає.

Київська область

Вночі росіяни обстріляли двома ракетами одну з громад Вишгородського району. Станом на ранок 25 серпня поранених та жертв серед цивільного населення немає.

Також не виявлено руйнувань житлових будівель чи об’єктів інфраструктури. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на інтенсивні удари по Україні на День Незалежності.

Масований обстріл України в День Незалежності — черговий прояв безпорадності й терористичної суті ru-варварів після шести місяців ганьби й поразок.

Невже ще не зрозуміло, що намагання залякати українців — абсолютно програшна ідея? Краще думайте про фінальний “жест доброї волі”, — написав він у Twitter.

Скільки було тривог на День Незалежності

На День Незалежності України зафіксована рекордна кількість повітряних тривог: 189.

Сирени лунали в усіх регіонах, окрім Криму.

Найбільше повітряних тривог 24 серпня було зафіксовано у Полтавській та Кіровоградській областях — по 12 у кожній.

За минулу добу сирени в Україні майже не припиняли звучати. Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні допоможе тобі слідкувати за ситуацією у твоїй області.

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