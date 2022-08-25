Украина

Массированные атаки россиян по Украине 24 августа — как прошел День Независимости в областях

Елена Яковлева, редактор сайта 25 августа 2022, 10:50
Вибухи 24 серпня 2022 року - підсумки Дня Незалежності України

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Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 25 августа
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Вибухи 24 серпня 2022 року - підсумки Дня Незалежності України

Массированные атаки россиян по Украине 24 августа — как прошел День Независимости в областях
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 25 августа
станції Чаплине на Дніпропетровщині https://24tv.ua/rosiyani-vdarili-po-stantsiyi-chapline-dnipropetrovshhini-15_n2143674
Трагедия на станции Чаплино! Удар россиян по вагонам поезда унес жизни 25 человек в Днепропетровской области. Что известно
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