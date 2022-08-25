Массированные атаки россиян по Украине 24 августа — как прошел День Независимости в областях

Россиянам всегда мозолила глаза независимость Украины. Многие предусматривали, что 24 августа захватчики будут устраивать провокации и кровавые массированные обстрелы. К сожалению, так и случилось.

Читай, какие города пострадали от российского террора в День Независимости и где раздавались взрывы.

Взрывы в Днепропетровской области

Вчера россияне мощно ударили по селу Чаплино. Вражеская ракета попала в пассажирские вагоны на железнодорожной станции.

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Офис президента сообщил, что по состоянию на утро 25 августа известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

11-летний мальчик погиб под завалами дома, а шестилетний ребенок — во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. 31 человек получил ранения.

В настоящее время спасательно-поисковые работы завершены. Читай об этом больше здесь.

А в ночь на 25 августа российская армия обстреляла Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский районы. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших, среди которых трое детей.

Взрывы в Никополе и Марганецкой общине раздавались почти весь день. Там зафиксированы прилеты 11 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии. Также оккупанты попали в Постоловскую и Широковскую общины. Село Кошево осталось без света.

Взрывы в Полтавской области

Вчера было зафиксировано четыре “прилета” по военной инфраструктуре Миргорода. К счастью, погибших и раненых нет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Около 11:00 РФ нанесла групповой удар ракетами Воздух – Поверхность Х-22, в результате чего загорелся пожар. Соответствующие службы ликвидируют последствия обстрелов.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 25 августа Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Обстрел Хмельницкой области

Оккупанты нанесли два ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

В результате загорелся пожар, а в гражданских домах и школе неподалеку выбило окна и двери.

Три человека (женщина и двое детей) пострадали от осколков оконного стекла. У них легкие повреждения. Местным оказали медицинскую помощь.

Взрывы в Харькове и области

Около 9:00 утра 24 августа россияне обстреляли Шевченковский район Харькова и повредили учебное заведение. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Наиболее интенсивно захватчики обстреливали поселок Малая Даниловка в Харьковском районе. Там получили повреждения частные дома и инфраструктура. Двое гражданских ранены, их госпитализировали.

Также взрывы раздавались в Дергачах. Там враг стрелял из артиллерии. В Харьковском и Богодуховском районах из-за обстрелов загорелась трава на больших открытых площадях.

Взрывы в Запорожской области

Россияне продолжили террор в Запорожской области. За 24 августа поступило 45 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.

От взрывов и прилетов пострадали населенные пункты Разумовка, Степное, Гуляйполе, Орехов, Запорожье, Степногорск, Камышеваха, Новояковлевка, Жовтенькое, Заречное.

Кроме частных домов, гаражей и автомобилей, также поврежден дом культуры в одном из поселков Запорожского района. Информации о пострадавших не поступало.

Взрывы в Киевской области

Ночью россияне обстреляли двумя ракетами одну из общин Вышгородского района. На утро 25 августа раненых и жертв среди гражданского населения нет.

Также не обнаружены разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на интенсивные удары по Украине на День Независимости.

Массированный обстрел Украины в День Независимости — очередное проявление беспомощности и террористической сущности ru-варваров после шести месяцев позора и поражений.

Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев — абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном “жесте доброй воли”, — написал он в Twitter.

Сколько было тревог на День Независимости

В День Независимости Украины зафиксировано рекордное количество воздушных тревог: 189.

Сирены звучали во всех регионах, кроме Крыма.

Больше всего воздушных тревог 24 августа было зафиксировано в Полтавской и Кировоградской областях — по 12 в каждой.

За прошедшие сутки сирены в Украине почти не прекращали звучать. Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине поможет тебе следить за ситуацией в твоей области.

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