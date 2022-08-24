Трагедия на станции Чаплино! Удар россиян по вагонам поезда унес жизни 21 человека в Днепропетровской области. Что известно

Россияне нанесли мощный удар в Днепропетровской области. Ракета попала в пассажирские вагоны на станции Чаплино.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Совету Безопасности ООН.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о 21 погибшем и 22 раненых.
В результате ракетных обстрелов по станции Чаплино вспыхнули пять пассажирских вагонов, которые стояли на путях. На место трагедии прибыли спецслужбы и полиция. Президент также отметил, что жертв обстрела Чаплиного может быть больше.
Ракета оккупантов попала в вагон пассажирского поезда и взрывной волной повредило и авто, которые стояли у вокзала.
Россияне за 24 августа трижды мощно обстреляли Синельниковский район. В результате под завалами частного дома оказалась женщина и двое детей. Мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и другого ребенка спасли.
А под завалами еще одного дома оказались двое детей, их удалось спасти.
А под завалами еще одного дома оказались двое детей, их удалось спасти.
За день российские войска обстреляли Днепровский район двумя ракетами Х-22 и из тяжелой артиллерии и Градов россияне четырежды атаковали Никопольский район. По городу Никополь оккупанты выпустили 20 снарядов. Известно, что Криворожский район атаковали Ураганами. Также были обстреляны Карповская и Широковская общины.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему постоянные обстрелы Никополя угрожают не только людям.
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