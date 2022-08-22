Могут уничтожить памятки архитектуры и иконостасы. Постоянные обстрелы Никополя угрожают не только людям

Ни дня не проходит без обстрелов Днепропетровской области. Под постоянным огнем Криворожский и Никопольский районы. Там враг стреляет из Градов и Ураганов, беспощадно и хаотично разрушает не военные, а гражданские объекты.

Около полтысячи разрушенных или поврежденных домов, раненые и погибшие — это последствия “русского мира” в Никополе. Россияне и днем, и ночью бьют по мирному городу и устраивают настоящий террор для местного населения.

Цель оккупантов — уничтожить все украинское! В зоне риска, в частности, и памятки архитектуры, которые для местных жителей стали настоящими оберегами.

Сейчас также смотрят

Так, например, церковь Рождества Пресвятой Богородицы – настоящая святыня города в стиле православного классицизма.

Старинные иконы, характерная архитектура — этот храм сочетает многовековую историю Украины с казацкими временами. Именно здесь в 17-18 веке на правом берегу Днепра жили казаки.

Здесь все уникально. Стены пережили огромное количество событий нашей истории – трагических, революции, войны. Но это уже история, а мы живем в новой истории: снова снаряды, снова разрушения, но этот храм жив, – рассказывает настоятель храма протоиерей Виталий Ефремов.

Или еще один пример – историко-культурный памятник национального значения – могила Ивана Сирко. До российских позиций отсюда каких-то 30 километров.

Легендарная личность – кошевой атаман, которого по военному таланту сравнивают с Чингисханом. Иван Сирко провел 50 успешных походов, его остатки перезахоронены четырежды. В последний раз – в Никопольском районе – единственном месте в Украине, где сосредоточены самые большие и известные достопримечательности Запорожского казачества.

Больше о риске уничтожения исторических памятников Украины — смотри в сюжете.

Напомним, ранее мы рассказывали о ситуации в Никополе, где оккупанты держат в страхе местное население.

Кстати, подписывайся на наш Telegram.