Российские позиции всего в нескольких километрах! Как захватчики держат Никополь в страхе днем и ночью

Ни дня не проходит без обстрелов в Никопольском районе Днепропетровской области. Российские позиции находятся всего в нескольких километрах от города.

По мирному населению захватчики прицельно бьют из Градов, ствольной и реактивной артиллерии. Беспощадно разрушают гражданские и социальные объекты, а людей держат в постоянном страхе, ведь теперь оккупанты начали обстреливать не только ночью, но и днем.

По мирному городу враг бьет из оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Больше всего страдают жители частного сектора прибрежной линии.

В городе полностью или частично разрушены 700 домов. Только вчера россияне обстреляли 31 дом. В результате — четыре человека ранены.

Систематически попадают под огонь и соседние населенные пункты. Накануне россияне обстреляли Красногригорьевскую общину. Там зафиксировали около 40 “прилетов”. К счастью, никто не пострадал.

Обстрелы Донбасса также не прекращаются. Под огнем оказались Торецк, Константиновка, Дружковка и другие населенные пункты. Смотри, какая ситуация в Донецкой области.

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