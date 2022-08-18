Російські позиції всього за кілька кілометрів! Як загарбники тримають Нікополь у страху вдень та вночі

Жодного дня не минає без обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Російські позиції розташовані всього за кілька кілометрів від міста.

По мирному населенню загарбники прицільно б’ють із Градів, ствольної та реактивної артилерії. Нещадно руйнують цивільні та соціальні об’єкти, а людей тримають у постійному страху, адже нині окупанти почали обстрілювати не лише вночі, а й вдень.

По мирному місту ворог б’є з окупованих населених пунктів Запорізької області. Найбільше страждають мешканці приватного сектора прибережної лінії.

У місті повністю або частково зруйновані 700 будинків. Лише за вчора росіяни обстріляли 31 будинок. Як наслідок — четверо людей поранені.

Систематично опиняються під вогнем і сусідні населені пункти. Напередодні росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду. Там зафіксували майже 40 “прильотів”. На щастя, ніхто не постраждав.

Обстріли Донеччини також не припиняються. Під вогнем опинились Торецьк, Костянтинівка, Дружківка та інші населені пункти. Дивись, яка ситуація в Донецькій області.

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