Росія завдала потужного ракетного удару по гуртожитку в Харкові: масові жертви та поранені

Ввечері середи, 17 серпня, російські військові підступно завдали ракетного удару по гуртожитку на Салтівці, Харків. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок потужного удару будівля зруйнована вщент, точна кількість загиблих і поранених встановлюється.

За останніми даними, йдеться щонайменше про 7 загиблих та 13 постраждалих внаслідок дій армії Російської Федерації. Cеред потерпілих є 11-річна дитина. Загалом у гуртожитку проживали понад три десятки людей.

Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора, – прокоментував він.

Попередньо, в гуртожиток влучила російська крилата ракета Калібр, повідомив директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

Трагедію також прокоментував міський голова Ігор Терехов.

— Такому удару по Салтівці, по житловому будинку, немає жодного виправдання. Це не військова ціль. Це акт залякування, геноциду, справжній фашизм, – зазначив він.

Удар по гуртожитку в Харкові: фото з місця події

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків



Обстріл гуртожитку в Харкові: відео з місця подій

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по курортній Затоці на Одещині. Тоді минулося без жертв, однак четверо цивільних постраждали. Дивись наслідки атаки по Затоці.

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