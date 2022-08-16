Вирва посеред дитячого майданчика. Харківську Салтівку обстріляли з новітніх Градів, є жертва

Харків щоденно потерпає від ракет, якими Росія нещадно вбиває місто та область. І практично щоразу не обходиться без жертв: після понеділкового обстрілу Салтівського району міста загинула 75-річна жінка. І ще дев’ятеро людей дістали поранення. Один із постраждалих — у тяжкому стані.

Російське військо вдарило посеред білого дня по Харкову з реактивної артилерії. Люди просто йшли у справах, чекали на зупинці громадського транспорту чи стояли біля своїх будинків.

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Картина просто жахлива: посеред дитячого майданчика, де за декілька хвилин до удару бавилися українські дітлахи, тепер вирва від величезного снаряда реактивної системи Град.

Очевидці кажуть — росіяни обстрілюють місто з окупованих українських населених пунктів у області.

Начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС Ігор Овчарук запевняє: то були новітні установки Град, із таких росіяни били вперше.

Їхня дальність польоту більша — до 45 км.

Відомо про влучання у багатоповерхівку — квартиру на восьмому поверсі. Снаряд приземлився просто у ванну власниці квартири.

А в Офісі генпрокурора уже повідомили, що відкрили провадження проти РФ за статтею про порушення правил ведення війни разом зі статтею про умисне вбивство.

Задля безпеки харків’ян у моменти обстрілів місцевий голова Ігор Терехов уже анонсував встановлення укриттів біля зупинок транспорту. Як вони виглядатимуть та де будуть розміщені — читай у матеріалі.

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