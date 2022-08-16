Воронка посреди детской площадки. Харьковскую Салтовку обстреляли из новейших Градов, есть жертва

Харьков ежедневно страдает от ракет, которыми Россия беспощадно убивает город и область. И практически каждый раз не обходится без жертв: после обстрела понедельника Салтовского района города погибла 75-летняя женщина. И еще девять человек получили ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Российские войска ударили посреди белого дня по Харькову из реактивной артиллерии. Люди просто шли по делам, ждали на остановках общественного транспорта или стояли у своих домов.

Картина просто ужасная: посреди детской площадки, где за несколько минут до удара играли украинские дети, теперь воронка от огромного снаряда реактивной системы Град.

Очевидцы говорят, что россияне обстреливают город из оккупированных украинских населенных пунктов в области.

Начальник части гуманитарного разминирования ГСЧС Игорь Овчарук уверяет: это были новейшие установки Град, из таких россияне били впервые.

Их дальность полета больше — до 45 км.

Известно о попадании в многоэтажку — квартиру на восьмом этаже. Снаряд приземлился прямо в ванную хозяйки квартиры.

А в Офисе генпрокурора уже сообщили, что открыли производство против РФ по статье о нарушении правил ведения войны вместе со статьей об умышленном убийстве.

В целях безопасности харьковчан в моменты обстрелов местный председатель Игорь Терехов уже анонсировал об установке укрытий возле остановок транспорта. Как они будут выглядеть и где будут находиться — читай в материале.

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