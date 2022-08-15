В Украине появятся укрытия на остановках общественного транспорта — как это будет выглядеть

Сколько времени идет полномасштабная война, столько мы обращаемся к опыту Израиля в ведении боевых действий и методах сохранения безопасности своих граждан.

Уже шла речь о возможности установить систему Железный купол в Украине и принципы построения израильской армии из целой нации.

Однако после обстрелов российскими войсками остановок общественного транспорта местные власти разных населенных пунктов решили, что нужно установить там укрытия.

Такой опыт тоже стремятся перенять у Израиля, где, начиная с 2008 года, правительство решило размещать на автобусных остановках бетонные укрытия. Обычно помещения состоят из арочных навесов над крышами или армированной стенки толщиной 20 см.

Такой шаг, по мнению Министерства обороны Израиля, поможет уберечь граждан от атак со стороны сектора Газа.

Как отмечает почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков, на эти изменения должностных лиц натолкнуло исследование. Оно свидетельствовало о том, что чаще всего мирные жители погибают от осколочных ранений, полученных в результате нахождения на улице или транспортной остановке.

Первые укрытия на остановках общественного транспорта в Украине

Первыми о начале установки укрытий на остановках общественного транспорта заговорили в Харькове. Город находится в нескольких десятках километров от фронта, поэтому ежедневно попадает под массированные обстрелы.

А после того, как мир облетели фото с погибшими, оказавшимися под вражеским огнем прямо на остановке, местные власти решили обустраивать новые укрытия.

Как сообщает мэр Игорь Терехов, это будут железобетонные конструкции, которые в случае угрозы защитят харьковчан от обстрелов и помогут сохранить им жизнь.

Проект остановок уже создан, а первый пробный экземпляр сейчас работает. Однако пока таких укрытий будет всего 25 на весь город. Места для их расположения будут выбирать по самому большому месту скопления людей.

В общей сложности одно такое укрытие сможет вместить около 50 человек. Однако существуют и другие варианты защиты мирных жителей.

Укрытие для прохожих в Днепре

В Днепре архитекторы Сергей Дербин и Алексей Ятин создали уличный модуль-укрытие Dot.

Сначала мужчины разрабатывали свое творение для защиты украинских военнослужащих на блок-постах. Таким образом, один модуль мог вместить около четырех человек, поскольку имеет 3 кв. м общей площади.

Однако сейчас архитекторы пытаются распространить свое творение и в городах, чтобы оградить мирных жителей от обстрелов. Таким образом, уже около 20 модулей заказали власти Днепра.

Укрытия на остановках в Кропивницком

Центральные регионы Украины считаются относительно спокойными, но все равно иногда подвергаются вражеским обстрелам. Поэтому Кропивницкий городской совет решил начать установку укрытий на остановках общественного транспорта.

Заместитель мэра Кропивницкого Александр Мосин уверен, что такой шаг поможет спасти людей, которых опасность застанет на улице.

Наличие таких укрытий — не роскошь, а требование времени! — подчеркнул глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Для того чтобы обустроить такие укрытия, городской совет обратился к бизнесам и предпринимателям за помощью. Поэтому уже вскоре первое такое строение появится в центре Кропивницкого.

Какими будут столичные укрытия на остановках

Киевский городской совет также не обошел вниманием важность вопроса безопасности жителей города. Поэтому был создан проект, предусматривающий установку защитных конструкций на остановках общественного транспорта.

Он предполагает не только сохранение жизни граждан, но и их доступ к информации, поэтому в укрытиях планируется установить также доступ к Wi-Fi. Однако данное решение должно быть утверждено городским советом и Киевпасстрансом.

Кроме того, чиновники уже ведут переговоры по поводу будущего защитных сооружений по всей стране. Читай, когда в Украине начнется строительство современных бомбоубежищ.

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