Твоя безопасность

В Украине появятся укрытия на остановках общественного транспорта — как это будет выглядеть

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 августа 2022, 12:00
У містах України з’являться укриття на зупинках громадського транспорту
Фото: Unsplash

Больше новостей
Комікс про мінну небезпеку, Ранок
Увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка — скачай бесплатно
стрічка про українську боротьбу отримала Гран-прі у Локарно
Акции поддержки и новые победы для страны: фильм об украинской борьбе получил Гран-при в Локарно
Спасы 2022: когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас
Медовый, Яблочный, Ореховый: когда отмечают Спасы 2022 и традиции их празднования
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко
Смотреть больше

Материалы по теме

Комікс про мінну небезпеку, Ранок
Увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка — скачай бесплатно
стрічка про українську боротьбу отримала Гран-прі у Локарно
Акции поддержки и новые победы для страны: фильм об украинской борьбе получил Гран-при в Локарно
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Финансовая поддержка многодетных семей: UNICEF приостановил прием заявок на помощь ВПО
Україна в броні
Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ

Видео
0:03:20
Україна в броні

Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Им больше некуда идти — люди обживают второй модульный городок в Ирпене
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Война уже украла у нас десять лет жизни! Как постоянный стресс влияет на здоровье украинцев
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 15 августа
0:02:33
Прилад нічного бачення
Тьма больше не страшна: кто и как производит “глаза” для ВСУ и почему бойцы ездят без света
0:01:52
Вибух в Єревані
Мощный взрыв в Ереване: есть погибшие, из-под завалов до сих пор достают людей
0:03:33
Виступ України на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Образ украинского воина от казачества до наших дней — чем удивляли украинцы на фестивале Живых скульптур в Бельгии
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Визовая эпопея россиян только начинается! Какие страны и почему ограничили въезд для граждан РФ
0:02:39
Скандал з будівництвом багатоповерхівки для переселенців у Вінниці
Переселенцы самостоятельно построили себе многоэтажку, но заселиться не могут — жилищный скандал в Виннице
0:02:50
Олександр Святов
Война глазами украинского военного в НАТО, который вернулся защищать свою землю
Больше видео
Комікс про мінну небезпеку, Ранок
Читать дальше
Увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка — скачай бесплатно
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Читать дальше
Финансовая поддержка многодетных семей: UNICEF приостановил прием заявок на помощь ВПО

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь