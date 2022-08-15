В Україні з’являться укриття на зупинках громадського транспорту — як вони виглядатимуть

Скільки часу триває повномасштабна війна, стільки ми звертаємось до досвіду Ізраїлю у веденні бойових дій та методах убезпечення своїх громадян.

Вже йшли розмови про можливість встановити систему Залізний купол в Україні та принципи побудови ізраїльської армії з цілої нації.

Однак після обстрілів російськими військами зупинок громадського транспорту місцева влада різних населених пунктів вирішила, що потрібно встановити там укриття.

Такий досвід теж прагнуть перейняти в Ізраїлю, де, починаючи з 2008 року, уряд вирішив розміщувати на автобусних зупинках бетонні укриття. Зазвичай приміщення складаються з аркових навісів над дахами або армованої стінки товщиною 20 см.

Такий крок, на думку Міністерства оборони Ізраїлю, допоможе вберегти громадян від атак зі сторони Сектора Гази.

Як зазначає почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков, на ці зміни посадовців наштовхнуло дослідження. Воно свідчило про те, що найчастіше мирні жителі гинуть від уламкових поранень, які отримують, перебуваючи на вулиці чи транспортній зупинці.

Перші укриття на зупинках громадського транспорту в Україні

Першими про початок встановлення укриттів на зупинках громадського транспорту заговорили у Харкові. Місто розташоване за кількадесят кілометрів від фронту, тому щоденно потрапляє під масовані обстріли.

А після того, як світ облетіли фото із загиблими, що опинились під ворожим вогнем просто на зупинці, місцева влада вирішила облаштовувати нові укриття.

Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, це будуть залізобетонні конструкції, що у разі загрози захистять харків’ян від обстрілів та допоможуть зберегти їхні життя.

Проект зупинок уже створили, а перший пробний екземпляр працює. Однак поки таких укриттів буде лище 25 на все місто. Місця для їх розташування обиратимуть за найбільшим місцем скупчення людей.

Загалом одне таке укриття зможе вмістити близько 50 людей. Однак існують інші варіанти для захисту мирних жителів.

Укриття для перехожих у Дніпрі

Так, наприклад, архітектори Сергій Дербін та Олексій Ятін з Дніпра створили вуличний модуль-укриття Dot.

Спочатку чоловіки розробляли своє творіння для захисту українських військовослужбовців на блокпостах. Один модуль міг вмістити близько чотирьох осіб, оскільки має 3 кв. м загальної площі.

Проте зараз архітектори намагаються поширити своє творіння й у містах, щоб захистити мирних жителів міст від обстрілів. Уже близько 20 модулів замовило рідне місто чоловіків.

Укриття на зупинках у Кропивницькому

Центральні регіони України вважаються відносно спокійними, але все одно часом зазнають ворожих обстрілів. Тому Кропивницька міська рада вирішила розпочати встановлення укриттів на зупинках громадського транспорту.

Заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін впевнений, що такий крок допоможе врятувати людей, яких небезпека застане на вулиці.

Наявність таких укриттів — не розкіш, а вимога часу! — наголосив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Для того щоб облаштувати укриття, міська рада звернулася до бізнесів і підприємців за допомогою. Тому вже невдовзі перша така будова з’явиться у середмісті Кропивницького.

Якими будуть столичні укриття на зупинках

Київська міська рада також не оминула увагою важливість питання безпеки жителів міста. Тому було створено проект, що передбачає встановлення захисних конструкцій на зупинках громадського транспорту.

Він передбачає не лише збереження життя громадян, але й доступ до інформації, тому в укриттях також буде доступ до Wi-Fi. Однак рішення ще потребує погодження міської ради та Київпастрансу.

Крім того, урядовці вже ведуть перемовини щодо майбутнього захисних споруд по всій країні. Читай, коли в Україні почнеться розбудова сучасних бомбосховищ.

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