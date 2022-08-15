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В Україні з’являться укриття на зупинках громадського транспорту — як вони виглядатимуть

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Серпня 2022, 12:00
У містах України з’являться укриття на зупинках громадського транспорту
Фото: Unsplash

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