Бомбосховища шкіл будуть з інтернетом. Як Мінцифра під’єднає wi-fi до укриттів, збирає на дрони та бореться з блокуваннями Meta

Менш ніж за місяць розпочнеться новий навчальний рік. У тих регіонах, де відносно безпечно, навчання розпочнеться в офлайн режимі. Проте під час повітряної тривоги учні мають йти в укриття. Мінцифра має спеціальну програму, щоб обладнати інтернетом бомбосховища для учнів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про цю програму, армію дронів та звернення до Facebook.

За його словами, за один-два місяці Мінцифра зможе під’єднати школи, у яких готові бомбосховища, до wi-fi. У міністерстві вже отримали 3500 роутерів й надалі тривають перемовини з провайдерами, тож за місяць можна під’єднати до інтернету навіть близько 5000 роутерів.

Михайло Федоров повідомив, що в невдовзі Мінцифра запустить сайт, де представники шкіл можуть залишити заявку на допомогу під’єднання wi-fi у бомбосховищах. Намагатимуться допомогти це зробити школам через Міносвіти, представництва Мінцифри у містах чи провайдерів.

Про армію дронів

— Мета цього проекту — на кожній лінії фронту, а їх чотири, забезпечити українських військових дронами. Надати ті БпЛА, які літають як на один-два км, так і на 120 км. Зараз ми сфокусовані на розвідувальних дронах. Наше завдання — до кінця серпня їх законтрактувати. Ми з цією задачею справляємося. Ми вже отримали 752 млн грн і пожертвування продовжують надходити, — розповів Федоров.

За його словами, дрони потрібні постійно, як і боєприпаси. Адже ворог їх збиває, знищує, пошкоджує. Тож Мінцифра займається ще ремонтом дронів та окремо навчанням операторів.

Про звернення до Facebook

Пости українців у Facebook та Instagram блокують через налаштовані алгоритми соціальних мереж та політику компанії Meta. Тож важливо, щоб модерація українського контенту була окремою, адже для нас це ще один інформаційний фронт.

— З початку повномасштабного вторгнення ми спілкуємося з корпорацією. Я зустрічався з віцепрезидентом по політиці, якій комунікує з урядами. Надсилав багато листів та проводив відеозустрічі. Ми наполягаємо на тому, щоб у Meta передивилися політику щодо модерації контенту, — поділився Федоров.

Він зауважив, що вже досягли того, що можна швидко розблоковувати медіа чи блогерів, але цього не достатньо.

Українці теж намагаються боротися з блокуваннями в соціальних мережах. Навіть створили петицію проти блокування Google та Meta та закликають президента України особисто звернутися до Марка Цукерберга й запросити його до України, щоб той побачив руйнування від російської армії.

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