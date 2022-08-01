Не просто Sensitive content. Чому соціальні мережі блокують пости українців, та яка петиція може допомогти розв’язати проблему

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Серпня 2022, 08:00
петиція для звернення до Google та Meta
Фото: Unsplash

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