Не просто Sensitive content. Чому соціальні мережі блокують пости українців, та яка петиція може допомогти розв’язати проблему

Соціальні мережі стали ще одним фронтом для українців, там ми ведемо інформаційну війну й розповідаємо світові про жорстокість РФ. Але зазомбовані своєю пропагандою росіяни не можуть повірити у правду й масово скаржаться на пости й блокують профілі волонтерів та активістів.

А самі соціальні мережі закривають пости попереджувальними знаками. Українці навіть почали говорити, що ми не “Sensitive content” (Потенційно вразливий контент).

Через соціальні мережі, зокрема Instagram та Facebook, волонтери збирають допомогу для військових, люди шукають своїх зниклих рідних чи демонструють жахливі наслідки ракетних ударів Росії. Тож дуже важливо, щоб ми вигравали у цій інформаційній війні.

22 липня на сайті президента України з’явилася петиція, у якій Володимира Зеленського закликають звернутися до компаній Google та Meta, щоб ті переглянули правила спільноти й перестали блокувати українські профілі.

— Закликаємо президента України запросити керівників компаній Google та Meta та особисто пана Марка Цукерберга до України й провести для них екскурсію у зруйнованих Бучі, Ірпені та Бородянці. Сподіваємось, що це врешті допоможе відкрити офіси компаній у нашій країні, — зазначила авторка петиції Оксана Бєрднікова.

Мінцифра про блокування українців в соціальних мережах

Петиція вже зібрала майже 6 500 підписів. У Мінцифрі теж відреагували на блокування профілів українців у соцмережах.

— Команда Мінцифри намагається допомагати: ми надсилаємо запити в Meta, щоб компанія розблокувала контент українців. Майже всі запити отримують позитивне рішення — і профілі активістів, волонтерів, блогерів розблоковують. Однак це не розв’язує проблеми глобально, — йдеться в повідомленні.

Чому блокують контент українців у соціальних мережах

Частково контент українців блокується автоматично через алгоритми соцмереж. Політика компанії щодо контенту не адаптована до реалій війни в Україні. Також існує проблема в якості модерування контенту з України. Іншою причиною блокування профілів українців є надмірна активність російських ботів, що скаржаться на публікації.

У Мінцифрі повідомили, що написали листа президенту з глобальної політики корпорації Meta Ніку Клеггу, щоб покращити процеси модерації українського контенту. А також закликали поділитися з українськими користувачами своїм списком правил з модерації Українського регіону.

Це має допомогти зрозуміти, який контент система модерації сприймає за небезпечний та дозволить уникати масових блокувань.

Українські блогери, які підтримали петицію про звернення до Google та Meta

Українська блогерка Таня Пренткович, яка має аудиторію понад мільйон підписників у Instagram, закликала людей підписати дану петицію. Вона розповіла, що теж потрапила у “тіньовий бан”, і це заважає розповідати правду світові.

Також цю петицію підтримала українська блогерка та дружина телеведучого Тимура Мірошніченка Інна Мірошніченко. Вона має близько 100 тис. підписників в Instagram. Жінка розповідала, що її пости в соцмережі теж неодноразово видаляли.

Українці під час війни почали активно створювати петиції, які стосуються різних сфер життя. Гучного розголосу отримала петиція про заборону абортів в Україні.

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