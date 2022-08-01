Не просто Sensitive content. Почему социальные сети блокируют посты украинцев, и какая петиция может помочь решить проблему

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2022, 08:00
петиція для звернення до Google та Meta
Фото: Pexels

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