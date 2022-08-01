Не просто Sensitive content. Почему социальные сети блокируют посты украинцев, и какая петиция может помочь решить проблему

Социальные сети стали еще одним фронтом для украинцев, там мы ведем информационную войну и рассказываем миру о жестокости РФ. Но зомбированные своей пропагандой россияне не могут поверить в правду, массово жалуются на посты и блокируют аккаунты волонтеров и активистов.

А сами социальные сети часто закрывают посты предупредительными знаками. Украинцы даже начали говорить, что мы не “Sensitive content” (потенциально чувствительный контент).

Через социальные сети, в частности Instagram и Facebook, волонтеры собирают помощь для военных, люди ищут своих пропавших родных или демонстрируют ужасные последствия ракетных ударов России. Так что очень важно, чтобы мы выигрывали в этой информационной войне.

22 июля на сайте президента Украины появилась петиция, в которой Владимира Зеленского призывают обратиться в компании Google и Meta, чтобы те пересмотрели правила сообщества и перестали блокировать украинские профили.

— Призываем президента Украины пригласить руководителей компаний Google и Meta и лично Марка Цукерберга в Украину и провести для них экскурсию в разрушенных Буче, Ирпене и Бородянке. Надеемся, что это поможет открыть офисы компаний в нашей стране, — отметила автор петиции Оксана Бердникова.

Минцифры о блокировании украинцев в социальных сетях

Петиция уже собрала около 6 500 подписей. В Минцифры тоже отреагировали на блокировку профилей украинцев в соцсетях.

— Команда Минцифры пытается помогать: мы посылаем запросы в Meta, чтобы компания разблокировала контент украинцев. Почти все запросы получают положительное решение — и профили активистов, волонтеров, блогеров разблокируют. Однако это не решает проблему глобально, — говорится в сообщении.

Почему блокируют контент украинцев в социальных сетях

Частично контент украинцев блокируется автоматически из-за алгоритмов соцсетей. Политика компании по контенту не адаптирована к реалиям войны в Украине. Также существует проблема в качестве модерирования контента из Украины. Другой причиной блокирования профилей украинцев есть чрезмерная активность российских ботов, жалующихся на публикации.

В Минцифре сообщили, что написали письмо президенту по глобальной политике корпорации Meta Нику Клеггу, чтобы улучшить процессы модерации украинского контента. А также призвали поделиться с украинскими пользователями своим списком правил модерации Украинского региона.

Это должно помочь понять, какой контент система модерации воспринимает как опасный и позволит избегать массовых блокировок.

Украинские блогеры, поддержавшие петицию об обращении к Google и Meta

Украинский блогер Таня Пренткович, у которой аудитория более миллиона подписчиков в Instagram, призвала людей подписать данную петицию. Она рассказала, что тоже попала в “теневой бан”, и это мешает рассказывать правду миру.

Также эту петицию поддержала украинский блогер и жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко. Она имеет около 100 тыс. подписчиков в Instagram. Женщина рассказывала, что ее посты в соцсети тоже неоднократно удалялись.

Украинцы во время войны начали активно создавать петиции, касающиеся разных сфер жизни. Громкую огласку получила петиция о запрете абортов в Украине.

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