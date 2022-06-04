Петиция о запрете абортов: насколько правомерна инициатива и почему её реализация невозможна?

На днях сеть потрясла петиция, опубликованная на сайте Официального интернет-представительства президента Украины, в которой инициируется запрет абортов для украинок. Петиция собрала только 106 подписей из 25 000 необходимых, однако получила немалую огласку в социальных сетях TikTok, Facebook и Instagram, подняла волну настоящего возмущения и осуждения со стороны общества.

Будем разбирать вместе — для чего вообще была создана эта петиция, почему она не получила достаточной поддержки, что об этом думают украинские женщины и какую роль в этой истории сыграет опыт других стран.

Началось все (не) с этого

Несколько слов о мотивации к созданию петиции о запрете абортов в Украине: в тексте к петиции сказано, что инициатива актуальна во время войны и необходима для украинского народа, чтобы он “скорее восстановился” после войны с Россией.

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Российские оккупанты безбожно уничтожают украинцев, давайте не позволим украинским родителям повторять действия российских оккупантов и запретим уничтожать украинских детей, наше будущее! — говорится в тексте.

Петиция, созданная неким Головчаком Анатолием, на самом деле стала не причиной, а катализатором того массового возмущения в нашем обществе, которое зрело уже давно. И не стоит стереотипно считать, что против запрета абортов традиционно выступают только женщины — современное общество привыкло уважать границы и желания другого человека, будь то женщина, мужчина или трансгендер.

Итак, петиция о запрете абортов в Украине стала очередным доказательством свободы украинского духа. А также собрала против себя целую цепочку из видео в сети TikTok с четкой позицией украинских женщин.

Почему петиция о запрете абортов — не о запрете абортов?

Потому что на самом деле это петиция о запрете права выбора, о насилии над женским полом и об уподоблении государствам, которые до сих пор считаются патриархальными. Примером может служить Туркменистан, власти которого полностью нивелировали роль женщины как части общества.

В Туркменистане женщинам запрещают наращивать ресницы, ногти, носить европейскую одежду (и вообще одежду, которая открывала бы части тела), делать пластические операции, посещать общественные места без сопровождения мужчины, а также делать аборты, даже если беременность угрожает жизни женщины.

Возвращаясь к петиции украинского мужчины, не выдерживает никакой критики и факт, что инициатива подана именно в то время, когда известно о сотнях изнасилований украинских женщин российскими военными.

К чему может привести запрет абортов?

В действительности же последствия запрета абортов могут быть гораздо хуже, чем могло показаться инициатору такой идеи и тем, кто её поддержал. Следует понимать, что спрос на прерывание беременности никогда не изменится: часто женщина не готова к беременности и рождению ребенка как физически, так и морально. Также не следует забывать о случаях изнасилования, которые часто становятся причиной нежелательной беременности.

Без государственной поддержки и финансирования, обеспечения больниц всем необходимым для проведения такого рода операций в Украине будет стремительно набирать обороты “черная”, подпольная процедура прерывания беременности. Конечно, такие операции будут проводиться без надлежащего документирования, с лекарством неизвестного происхождения и другими ненадежными спутниками всего незаконного.

Отсюда становится понятным, что ни один врач не сможет гарантировать женщине, решившейся на принудительное прерывание беременности, сохранение её репродуктивного здоровья или даже жизни.

Кроме того, возникает вопрос: если начнут погибать женщины при родах, не станет ли это той же причиной, с которой “призвана бороться” петиция о запрете абортов — высокий уровень смертности среди украинских женщин, которые являются частью украинского народа?

Опыт других стран: Польша

Кстати, многие страны Европы ввели запрет на прерывание беременности путем врачебного вмешательства. И одним из показательных для украинского общества является пример сестринской Польши — в январе прошлого года страна утонула в массовых протестных акциях и загудела скандированием: “Мне страшно жить в Польше”.

Власти Польши приняли закон об усилении запрета на аборты, признавая потребность в прерывании беременности только в том случае, если у плода имеются признаки пороков, которые приведут к его смерти после рождения. Также аборт может сделать женщина, которая стала пострадавшей от изнасилования или забеременела в результате инцеста.

Повлияло ли это на демографию Польши? Нет. Согласно статистике GUS, в 2019 году население Польши насчитывало около 38,383 млн. А уже в 2022 году наблюдаем демографическое снижение — 37,770 млн. Стало ли это правовым ущемлением для полячек? Да, безусловно.

Германия

В Германии тоже действуют жесткие правила по искусственному прерыванию беременности: такая процедура возможна только до 12 недели беременности и при наличии риска для здоровья женщины, либо если беременность стала следствием изнасилования.

Кстати, многие польские женщины едут в Германию для того, чтобы сделать аборт.

Но вот чем интересен случай Германии: в ФРГ хотят отменить закон, который на протяжении 90 лет запрещал медикам распространять информацию об абортах. А сама инициатива возникла еще в 2017 и, не поверите, тоже в виде петиции. Правда, тогда петиция от врача Кристины Хенель получила 150 тысяч подписей с требованием внести изменения в закон Германии, запрещающий предоставлять информацию о процедуре аборта.

По сути закон запрещает публиковать фактическую, медицинскую информацию в интернете, а также фактически запрещает врачам публично говорить о том, делают они аборты или нет, позволяя лишь обсуждать этот процесс на частных консультациях.

Несмотря на запрет на аборты в Германии, только за последний год было зафиксировано 100 тысяч случаев прерывания беременности путем медицинского вмешательства. Можем сделать вывод, что запреты на уровне законодательства не действуют даже в такой щепетильной стране.

При чем здесь церковь?

Да, на самом деле вся полемика вокруг этой темы часто базируется именно на церкви и греховности такого поступка — аборт считается убийством, а сама церковь осуждает прерывание беременности. Но достаточно долго в обществе царят мнения, что искусственное прерывание беременности не является убийством собственного ребенка, и это утверждение имеет научную базу.

Почему такая инициатива не является правомерной?

Кроме аналитических разговоров, мы попросили комментарий у консультанта Аналитического центра женщин-юристов ЮрФем. Татьяна Нарок рассказывает, почему такая петиция неправомерна и чем грозит наличие подобных инициатив украинскому обществу.

Татьяна говорит: данная инициатива в 21-м веке стала для неё большим удивлением.

— Удивляет, что в 2022 году до сих пор идет дискуссия на такие темы и выдвигаются подобные петиции. Это совершенно вне здравого смысла. Однако мы демократическая страна, и согласно законодательству каждый имеет право зарегистрировать любую петицию на соответствующем сайте. Однако содержание петиции не должно включать в себя посягательства на права и свободы человека. (ст. 23-1 Закона Украины Об обращениях граждан).

Поскольку запрет права на аборт является нарушением репродуктивных прав женщин, то данная петиция неправомерна.

— Является ли украинское законодательство лояльным к вопросу репродуктивного здоровья женщин или все же существуют ограничения по этому поводу?

— Стоит сказать, что украинское законодательство достаточно благоприятно для женщин, желающих сделать аборт. Искусственное прерывание беременности может производиться по желанию женщины и может быть произведено при сроке беременности до 12 недель, а в предусмотренных законом случаях и до 22 недель.

Проще говоря, до 12 недель беременности женщина может беспрепятственно сделать аборт, а после 12 до 22 недель беременности существуют определенные законодательные ограничения. В этот период аборт возможен при согласии врача в случае угрозы жизни и здоровью женщины, в случаях изнасилования или инцеста и т.д.

— Можно ли внедрить данную инициативу в украинском обществе с точки зрения этики?

— Инициативу по запрету абортов никоим образом нельзя внедрить в нашем обществе, тем более в условиях войны, когда женщины и юные девушки беременеют в результате изнасилований оккупантами.

Аборт — это базовое право, которое должно быть у каждой женщины. Никто не может, кроме самой женщины, решать, как распоряжаться собственным телом и рожать детей или нет.

Ни один мужчина не имеет права запрещать женщине делать аборт, прикрываясь ухудшением демографической ситуации в стране! Это вообще недопустимо. Женщины не инкубаторы, и улучшать демографическую ситуацию в стране — не женский долг!

— Можно ли данную петицию считать первым звоночком того, что у украинских женщин могут отнять их право на выбор?

— К сожалению, время от времени в парламенте возникают такие негативные законодательные инициативы по запрету абортов. Это происходит постоянно, однако ни одна из них не нашла поддержки среди парламентариев, что является положительным моментом. Думаю, данная петиция не будет исключением.

Что же может уменьшить количество абортов в Украине?

Если разобраться в настоящих причинах нежелательной беременности украинской женщины, можно легко найти решение проблемы. И она кроется не в запретах на принудительный выкидыш, а в пересмотре многих ключевых моментов в системе образования, медицинского и социального обеспечения.

Программы, реально уменьшающие количество абортов:

Доступ к бесплатным средствам контрацепции;

Всестороннее половое воспитание;

Доступ к медицинским услугам;

Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам;

Социальное обеспечение;

Преодоление проблем в жилищно-коммунальной сфере;

Устранение гендерного разрыва в оплате труда;

Финансирование образования.

Посягательство на женское тело недопустимо — ни физическое, ни в петициях о запрете абортов. А еще женское здоровье требует особого внимания и заботы. Многие женщины сталкиваются с неприятными симптомами и не знают, когда следует обратиться к врачу. Мы рассказали о неловких вопросах, с которыми женщины не спешат обращаться к гинекологу.