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Петиция о запрете абортов: насколько правомерна инициатива и почему её реализация невозможна?

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 04 июня 2022, 18:00
Аборты в Украине
Фото: Unsplash

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