“Стала відома страшна правда про…” — та ще сім варіантів шкідливих дописів у соцмережах під час війни

Поруч з наступом на військовому фронті йде атака на психологічно-інформаційному. Часто люди несвідомо стають співучасниками ворога, поширюючи фейкові пости та сіючи паніку в соцмережах.
Детектор медіа зібрав вісім типів шкідливих дописів, які варто не писати й не читати свідомим українцям.
Подібні меседжі широко поширюються на просторі інтернету, проте вони не мають ніякої користі, а лише створюють паніку в людей.
Усі, хто міг/хотів, уже виїхав або в дорозі. Ті, хто лишився, мають на це причини й не виїжджатимуть через твій пост. Проте це, звичайно, посилює моральну напругу, а отже, ворог досягає своєї цілі.
У кожної людини свої мотиви виїхати з зони активних бойових дій. Ніхто ні перед ким не зобов’язаний виправдовуватися за це рішення.
Залишитися без грошей, майна, родини, їжі, житла у незнайомому місті/країні — дуже страшно. До того ж багато жінок виїхали самі з дитиною, поки їхні чоловіки залишилися у теробороні чи ЗСУ.
Ніколи не порівнюй чиєсь життя зі своїм та не добивай своїх же. Горе в нас єдине.
Фото: УНІАН
Це не допомога, а лише її видимість. Варто поширювати тільки ті прохання про допомогу, де ти особисто береш участь в організації / знаєш цих людей тощо.
Чужі пости можуть бути застарілими чи фейковими. Ти тільки забираєш час інших і засмічуєш інфопростір.
Ніхто не повинен звітувати тобі, хто, що й у якому обсязі робить. Такі пости узагальнюють і демотивують волонтерів.
Багато з тих, хто був змушений виїхати, цілодобово збирають гуманітарну допомогу, організовують мітинги на підтримку України, працюють на інформаційному фронті тощо.
Володимир Зеленський — президент і головнокомандувач армії України. У кого до нього є претензії, нехай почекають до перемоги. Сіяти розбрат у воєнні часи не потрібно.
Як ти думаєш, хто запускає в інтернет такі качки? Мета цієї відвертої брехні — демотивувати людей та змусити припинити чинити опір окупантам.
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Коли ти щось постиш у себе на сторінці, ти і є джерелом інформації. Відповідальність за будь-яку інформацію, яку ти поширюєш у своїх соцмережах, — виключно на тобі.
Якщо бачиш такі фрази в повідомленні, знай — це маніпуляція і дурні теорії змови.
У такій формі ворогу дуже легко вкинути будь-яку нісенітницю розгубленим людям, яких затопило інформацією, і які не мають мінімальних знань з інформаційної грамотності.
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Якщо тебе мучать докори сумління за те, що ти нібито робиш недостатньо, читай поради психолога, як бути корисним під час війни.