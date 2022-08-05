Бомбоубежища школ будут с интернетом. Как Минцифра подсоединит wi-fi к укрытиям, собирает на дроны и борется с блокировками Meta

Менее чем через месяц начнется новый учебный год. В тех регионах, где относительно безопасно, обучение начнется в офлайн режиме. Однако во время воздушной тревоги ученики должны идти в укрытие. Минцифра имеет специальную программу, чтобы оборудовать интернетом бомбоубежища для учеников. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об этой программе, армии дронов и обращении к Facebook.

По его словам, за один–два месяца Минцифра сможет подсоединить школы, в которых готовы бомбоубежища, к wi-fi. В министерстве уже получили 3500 роутеров и продолжаются переговоры с провайдерами, поэтому за месяц можно подключить к интернету даже около 5000 роутеров.

Михаил Федоров сообщил, что вскоре Минцифра запустит сайт, где представители школ могут оставить заявку на подключение wi-fi в бомбоубежищах. Попытаются помочь это сделать школам через Минобразования, представительства Минцифры в городах или провайдеров.

Об армии дронов

— Цель этого проекта — на каждой линии фронта, а их четыре, обеспечить украинских военных дронами. Предоставить те БпЛА, которые летают как на один–два км, так и на 120 км. Сейчас мы сфокусированы на разведывательных дронах. Наша задача — до конца августа их законтрактовать. Мы с этой задачей справляемся. Мы уже получили 752 млн грн и пожертвования продолжают поступать, — рассказал Федоров.

По его словам, дроны нужны постоянно, как и боеприпасы. Ведь враг их сбивает, уничтожает, повреждает. Минцифра занимается еще ремонтом дронов и отдельно обучением операторов.

Об обращении в Facebook

Посты украинцев в Facebook и Instagram блокируют из-за настроенных алгоритмов социальных сетей и политики компании Meta. Так что важно, чтобы модерация украинского контента была отдельной, ведь для нас это еще один информационный фронт.

— С начала полномасштабного вторжения мы общаемся с корпорацией. Я встречался с вице-президентом по политике, которой общается с правительствами. Отправлял много писем и проводил видеовстречи. Мы настаиваем на том, чтобы в Meta пересмотрели политику модерации контента, — поделился Федоров.

Он отметил, что уже добились того, что можно быстро разблокировать медиа или блогеров, но этого недостаточно.

Украинцы тоже пытаются бороться с блокировками в социальных сетях. Даже создали петицию против блокирования Google и Meta и призывают президента Украины лично обратиться к Марку Цукербергу и пригласить его в Украину, чтобы тот увидел разрушение от российской армии.

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