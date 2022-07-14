Безопасно ли украинским детям садиться за парты 1 сентября? Кирилл Тимошенко об особой подготовке к учебному году

В Украине уже несколько месяцев продолжаются споры по поводу учебы офлайн этой осенью. На сайте Президента Украины даже появилась петиция о введении запрета на очное обучение, которая собрала необходимое количество подписей.

Президент Владимир Зеленский уже ответил на петицию и отметил, что госполитику в сфере образования определяет парламент и Кабмин. Он обратился к премьер-министру, чтобы правительство проработало изложенные в петиции предложения.

В то же время субъекты образовательной деятельности могут “самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам”.

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Следовательно, областные и Киевская городская военные администрации вместе с учредителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации.

Ранее сообщалось, что учеба офлайн может начаться не во всех регионах. Это будет зависеть от ситуации в конкретном регионе, на фронте и готовности укрытий в учебных заведениях. Однако учебный год все-таки начнется 1 сентября.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, как страна готовится к учебному году, и безопасно ли украинским детям посещать школы и садики.

По его словам, сейчас учебные заведения готовят укрытия.

— Если в учебном заведении нет укрытия, местные власти находят его в пешей доступности к заведению. Там должны быть стульчики, столы, аптечка, туалеты. Когда такое помещение готово, ОВА делает отчет, затем мобильные группы еще раз проверяют эти укрытия.

Уже в августе школы проведут собрание с родителями и покажут укрытия, чтобы они смогли убедиться в безопасности детей, — сказал Тимошенко.

Также он сообщил, что в регионах, где расстояние до военных действий составляет менее 20 км, вероятнее всего обучение будет проходить онлайн.

Совсем скоро начнется вступительная кампания для украинских абитуриентов, однако большинство из них выехали за границу в поисках безопасности. Раньше мы рассказывали, как сдать национальный мультипредметный тест за границей.

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