Офлайн или онлайн? Какой будет форма обучения в Украине и при каких условиях откроют школы

Украинских родителей шокировала новость о возможном очном обучении детей этой осенью. В обществе существует много споров, а на сайте президента Украины появилась петиция о запрете очного обучения.

Какие форматы нового учебного года рассматривают в Министерстве образования, и готовы ли школы принимать учащихся по всей стране? Об этом рассказал руководитель Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко.

Он отметил, что учебный год начнется 1 сентября, и желательной была бы очная форма обучения детей в школах. На это направлена ​​вся деятельность органов местного самоуправления

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— Мы сейчас должны создать все необходимые условия для того, чтобы там, где не ведутся активные боевые действия, есть бомбоубежища или укрытия, дети могли пойти в школу в режиме офлайн, — сказал Кононенко.

Со времен начала пандемии Covid-19 дети проводили много времени по обучению онлайн. По словам Кононенко, это плохо для системы общего среднего образования.

Бомбоубежища в учебных заведениях

Руководитель Главного управления общего среднего и дошкольного образования сказал, что нормы бомбоубежищ регулируются государственными строительными нормами.

— Каждый орган местного самоуправления должен создать специальную комиссию, ведь он выступает учредителем учебного заведения. В соответствующую комиссию обязательно должны входить работники ГСЧС.

Тогда, в случае принятия и подписания соответствующего решения вместе с военной администрацией, заведение может начать работать в режиме офлайн, — сказал Кононенко.

Он сообщил, что в Министерстве образования не исключают того, что в некоторых регионах учебные заведения не смогут начать очную форму обучения.

Также, по словам Кононенко, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину возможно, что в некоторых школах обучение будет проходить в несколько изменений. Это связано с тем, что укрытие может быть рассчитано на определенное количество человек, поэтому ради безопасности придется разделить обучение детей.

Петиция о запрещении очного обучения

Впрочем, некоторые родители, волнующиеся за своих детей, выступают против очного обучения до завершения военного положения. На сайте президента Украины появилась петиция о запрете учебы офлайн.

Автор петиции Мария Горшенева привела шесть аргументов против очного обучения во время войны. Теперь петицию подписало 26 247 тыс. человек из необходимых 25 тыс. Теперь эту петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский и ответить на нее.

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