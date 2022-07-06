Офлайн чи онлайн? Якою буде форма навчання в Україні та за яких умов відкриють школи

Українських батьків шокувала новина про можливе очне навчання дітей цієї осені. У суспільстві існує багато суперечок, а на сайті президента України з’явилася петиція про заборону очного навчання.

Які формати нового навчального року розглядають у Міністерстві освіти, і чи готові школи приймати учнів по всій країні? Про це розповів керівник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко.

Він зауважив, що навчальний рік почнеться 1 вересня, і що бажаною була б очна форма навчання дітей у школах. На це спрямована уся діяльність органів місцевого самоврядування військових адміністрацій та Міністерства освіти.

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— Ми зараз повинні створити всі необхідні умови для того, щоб там, де не ведуться активні бойові дії, є обладнані бомбосховища чи укриття, діти могли піти в школу у режимі офлайн, — сказав Кононенко.

З часів початку пандемії Covid-19 діти проводили багато часу за навчанням онлайн. За словами Кононенка, це погано для системи загальної середньої освіти.

Бомбосховища у навчальних закладах

Керівник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти сказав, що норми для бомбосховищ регулюються державними будівельними нормами.

— Кожен орган місцевого самоврядування має створити спеціальну комісію, адже він виступає засновником закладу освіти. У відповідну комісію обов’язково мають входити працівники ДСНС.

Тоді, у разі ухвалення і підписання відповідного рішення разом із військовою адміністрацією, заклад освіти може почати працювати в режимі офлайн, — сказав Кононенко.

Він повідомив, що в Міністерстві освіти не виключають того, що в деяких регіонах заклади освіти не зможуть розпочати очну форму навчання.

Також, за словами Кононенка, у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, можливо, що в деяких школах навчання буде проходити у кілька змін. Це пов’язано з тим, що укриття може бути розраховане на певну кількість осіб, тож заради безпеки доведеться поділити навчання дітей.

Петиція про заборону очного навчання

Утім, деякі батьки, які хвилюються за своїх дітей, виступають проти очного навчання до завершення воєнного стану. На сайті президента України з’явилася петиція щодо заборони навчання офлайн.

Автор петиції Марія Горшенева навела шість аргументів проти очного навчання під час війни. Наразі петицію підписало 26 247 тис. осіб з потрібних 25 тис. Тепер цю петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський та відповісти на неї.

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