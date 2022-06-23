Перший дзвоник буде 1 серпня? Сергій Шкарлет про 2022–2023 навчальний рік

Парламент вніс зміни в шкільну освіту на час воєнного стану. Наприклад, скасував обмеження на кількість учнів у класах та дозволив змінювати тривалість навчання. Детальніше про навчальний рік 2022–2023 розповів міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.
1 вересня є особливою датою для всіх освітян. Ми плануємо, щоб навчальний рік розпочався саме 1 вересня.
Міністерство освіти й науки може дати дозвіл починати освітній процес на початку або в середині серпня. Це здійснюється на правах автономії освітніх закладів.
Міністерство освіти й науки може дати дозвіл починати освітній процес на початку або в середині серпня. Це здійснюється на правах автономії освітніх закладів.
Декілька років поспіль деякі університети працюють за такою схемою. Але за планом МОН початок освітнього процесу має бути саме 1 вересня.
Таке нововведення стосується виключно дистанційної форми навчання. Очної та вечірньої це не стосується, адже є санітарні обмеження щодо кількості дітей у класах.
Враховуючи кількість внутрішньо переміщених осіб та тих, хто перебуває поза межами України, ми зняли обмеження саме для дистанційної форми навчання на кількість дітей у класах.
Рішення про форму навчання в школах та університетах ухвалюватимуть комплексно: ДСНС, МОН, МВС, місцева влада формуватимуть систему освіти в кожному регіоні.
Ми закликаємо до очного формату навчання.
Ми закликаємо до очного формату навчання.
При цьому безпека має бути на першому місці. На сьогодні ухвалене рішення з формування комісій, які будуть очолювати профільні заступники голів військових адміністрацій. Комісії складатимуть мапи безпеки для навчання у школах.
Військові адміністрації ухвалюватимуть рішення про можливість чи неможливість очного навчання. Державна програма передбачає формування системи безпеки у школах. Це стосується евакуації, укриттів, шляхів евакуації, протоколів безпеки, проведення тренувань кожної дитини з правил евакуації.
Ми прагнемо, щоб школа стала територією безпеки з 1 вересня.
Ми прагнемо, щоб школа стала територією безпеки з 1 вересня.
Багато вчителів виїхали за кордон. Чи не загрожує їм звільнення та чи потрібно повертатись в Україну?
У разі оголошення очного навчання кожен вчитель має повернутися в Україну.
У разі оголошення очного навчання кожен вчитель має повернутися в Україну.
У регіонах, де навчання буде дистанційним, вчителі мають право працювати онлайн з будь-якої точки світу, якщо це передбачено освітнім процесом. Втрат по заробітній платі не буде, якщо робота онлайн задекларована в тій чи іншій громаді.
Місяць тому директорам у сфері освіти й науки було поставлене завдання щодо забезпечення кожної дитини та інформування батьків про місце навчання.
Жодна дитина і викладач не будуть залишені поза межами освітнього процесу.
Жодна дитина і викладач не будуть залишені поза межами освітнього процесу.
Діти та вчителі, школи яких повністю зруйновані, будуть влаштовані в найближчі школи. 1 вересня буде готова мапа влаштувань дітей та вчителів.
Над програмою шкільних автобусів МОН активно працює останні два тижні. Мережа автобусів налічувала понад сім тисяч одиниць. Внаслідок війни виникла потреба у трьох тисячах автобусів. Україна звернулась до 80 країн світу щодо підтримки та забезпечення українських дітей автобусами.
Також є напрацювання з військовими адміністраціями: діє механізм з отримання компенсації за втрачені шкільні автобуси.
Раніше ми розповідали, якою буде вступна кампанія 2022.
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