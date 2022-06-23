Перший дзвоник буде 1 серпня? Сергій Шкарлет про 2022–2023 навчальний рік

Парламент вніс зміни в шкільну освіту на час воєнного стану. Наприклад, скасував обмеження на кількість учнів у класах та дозволив змінювати тривалість навчання. Детальніше про навчальний рік 2022–2023 розповів міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

Коли почнеться навчальний рік 2022 в Україні

1 вересня є особливою датою для всіх освітян. Ми плануємо, щоб навчальний рік розпочався саме 1 вересня.

Міністерство освіти й науки може дати дозвіл починати освітній процес на початку або в середині серпня. Це здійснюється на правах автономії освітніх закладів.

Декілька років поспіль деякі університети працюють за такою схемою. Але за планом МОН початок освітнього процесу має бути саме 1 вересня.

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Зняття обмежень на кількість дітей у класах

Таке нововведення стосується виключно дистанційної форми навчання. Очної та вечірньої це не стосується, адже є санітарні обмеження щодо кількості дітей у класах.

Враховуючи кількість внутрішньо переміщених осіб та тих, хто перебуває поза межами України, ми зняли обмеження саме для дистанційної форми навчання на кількість дітей у класах.

Рішення про форму навчання в школах та університетах ухвалюватимуть комплексно: ДСНС, МОН, МВС, місцева влада формуватимуть систему освіти в кожному регіоні.

Ми закликаємо до очного формату навчання.

При цьому безпека має бути на першому місці. На сьогодні ухвалене рішення з формування комісій, які будуть очолювати профільні заступники голів військових адміністрацій. Комісії складатимуть мапи безпеки для навчання у школах.

Військові адміністрації ухвалюватимуть рішення про можливість чи неможливість очного навчання. Державна програма передбачає формування системи безпеки у школах. Це стосується евакуації, укриттів, шляхів евакуації, протоколів безпеки, проведення тренувань кожної дитини з правил евакуації.

Ми прагнемо, щоб школа стала територією безпеки з 1 вересня.

Чи вистачає вчителів

Багато вчителів виїхали за кордон. Чи не загрожує їм звільнення та чи потрібно повертатись в Україну?

У разі оголошення очного навчання кожен вчитель має повернутися в Україну.

У регіонах, де навчання буде дистанційним, вчителі мають право працювати онлайн з будь-якої точки світу, якщо це передбачено освітнім процесом. Втрат по заробітній платі не буде, якщо робота онлайн задекларована в тій чи іншій громаді.

Зруйновані школи

Місяць тому директорам у сфері освіти й науки було поставлене завдання щодо забезпечення кожної дитини та інформування батьків про місце навчання.

Жодна дитина і викладач не будуть залишені поза межами освітнього процесу.

Діти та вчителі, школи яких повністю зруйновані, будуть влаштовані в найближчі школи. 1 вересня буде готова мапа влаштувань дітей та вчителів.

Шкільні автобуси

Над програмою шкільних автобусів МОН активно працює останні два тижні. Мережа автобусів налічувала понад сім тисяч одиниць. Внаслідок війни виникла потреба у трьох тисячах автобусів. Україна звернулась до 80 країн світу щодо підтримки та забезпечення українських дітей автобусами.

Також є напрацювання з військовими адміністраціями: діє механізм з отримання компенсації за втрачені шкільні автобуси.

Раніше ми розповідали, якою буде вступна кампанія 2022.

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