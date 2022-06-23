Первый звонок будет 1 августа? Сергей Шкарлет о 2022–2023 учебном годе

Парламент внес изменения в школьное образование во время военного положения. Например, отменил ограничения на количество учеников в классах, позволил менять продолжительность обучения.

Как начнется учебный год 2022–2023, рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Когда начнется учебный год 2022 в Украине

1 сентября является особой датой для всех педагогов. Мы планируем, чтобы учебный год начался именно 1 сентября.

Сейчас также смотрят

Министерство образования и науки может дать разрешение начинать образовательный процесс в начале или середине августа. Это осуществляется на правах автономии образовательных учреждений.

Несколько лет подряд некоторые университеты работают по такой схеме. Но по плану МОН начало образовательного процесса должно быть именно 1 сентября.

Снятие ограничений на количество детей в классах

Такое новшество касается исключительно дистанционной формы обучения. Очной и вечерней это не касается, ведь есть санитарные ограничения по количеству детей в классах.

Учитывая количество внутренне перемещенных лиц и находящихся за пределами Украины, мы сняли ограничения именно для дистанционной формы обучения на количество детей в классах.

Решения о форме обучения в школах и университетах будут приниматься комплексно: ГСЧС, МОН, МВД, местные власти будут формировать систему образования в каждом регионе.

Мы призываем к очному формату обучения.

При этом безопасность должна быть на первом месте. На сегодняшний день принято решение по формированию комиссий, которые будут возглавляться профильными заместителями глав военных администраций.

Комиссии будут составлять карты безопасности для обучения в школах.

Военные администрации будут принимать решение о возможности или невозможности очного обучения. Государственная программа предусматривает формирование системы безопасности в школах.

Это касается эвакуации, укрытий, путей эвакуации, протоколов безопасности, проведения тренировок каждого ребенка по правилам эвакуации.

Мы стремимся к тому, чтобы школа стала территорией безопасности с 1 сентября.

Хватает ли учителей

Многие учителя выехали за границу. Не грозит ли им увольнение и нужно ли возвращаться в Украину?

В случае объявления очного обучения каждый учитель должен вернуться в Украину.

В регионах, где обучение будет дистанционным, учителя имеют право работать онлайн с любой точки мира, если это предусмотрено образовательным процессом. Потерь по заработной плате не будет, если работа онлайн задекларирована в той или иной общине.

Разрушенные школы

Месяц назад директорам в сфере образования и науки была поставлена ​​задача обеспечения каждого ребенка и информирования родителей о месте обучения.

Ни один ребенок и преподаватель не будет оставлен вне образовательного процесса.

Дети и учителя, школы которых полностью разрушены, будут устроены в ближайшие школы. 1 сентября будет готова карта устройства детей и учителей.

Школьные автобусы

Над программой школьных автобусов МОН активно работает последние две недели. Сеть автобусов насчитывала более семи тысяч единиц.

В результате войны возникла потребность в трех тысячах автобусов. Украина обратилась к 80 странам мира по поводу поддержки и обеспечения украинских детей автобусами.

Также есть наработка с военными администрациями: действует механизм получения компенсации за утраченные школьные автобусы.

Ранее мы рассказывали, какой будет вступительная кампания 2022 года.

А еще у Вікна есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!