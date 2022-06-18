Разбитые мечты выпускников и соблазн обучения за рубежом: как будет проходить вступительная кампания в этом году

Война изменила судьбы многих украинских выпускников. Ученики, которые старательно готовились к ВНО и поступлению в ВУЗы, сейчас оказались за границей и вряд ли станут студентами в этом году.

По последним данным, около 30 тысяч абитуриентов зарегистрировались на тест за границей. Там есть немалый соблазн поступить в зарубежные университеты. Ведь к украинцам сейчас благосклонны.

Кроме того, мир готовится вернуться к очной учебе, а украинские ВУЗы, скорее всего, будут работать дистанционно.

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Судьба украинских университетов

Меняется и судьба университетов. Теперь они борются за абитуриентов еще более активно. Луганский университет внутренних дел в последние годы работал в Северодонецке.

С началом полномасштабной войны переехал в Днепр, месяц назад — в Ивано-Франковск. ВУЗ в этом году принимает поступающих по упрощенной системе, главное — крепкое здоровье. Ранее на курс набирали 120 абитуриентов, а в настоящее время количественных ограничений нет.

Вступительная кампания 2022

В Минобразования уже видят — количество студентов-первокурсников будет меньше. И пока только предполагают, в какую сторону изменится выбор профессии.

Мы ждем больше, например, поступающих на медицинские специальности. Возможно (подчеркиваю, возможно) будет больше на некоторые технические, строительные, компьютерные специальности, но это даже не прогнозы, а предсказания.

Об этом рассказывает директор Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Нынешнее поступление уникально, потому что абитуриенты — это дети, последние несколько лет учившиеся дистанционно. Кроме того, они готовились к ВНО, а вместо него будет общий тест.

Технические специальности готовили к поступлению английский язык, а вместо этого будет история. Не смогут показать свои знания и по химии или биологии — а это те предметы, которые раньше требовались будущим медикам. Это демотивирует, но не собьет с курса желанной профессии.

Как бы там ни было, часть выехавших выпускников вернутся. Но какая именно эта часть — покажут лишь время и завершение войны.

Варшавская украинская школа готовится к последнему звонку. Туда ходят наши школьники, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Смотри, как проходит обучение у детей за границей.

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