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Варшавская украинская школа готовится к последнему звонку. Рассказываем, как проходит обучение учеников

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 09 июня 2022, 09:00

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Варшавська українська школа: як проходить навчання

Варшавская украинская школа готовится к последнему звонку. Рассказываем, как проходит обучение учеников
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