Варшавская украинская школа готовится к последнему звонку. Рассказываем, как проходит обучение учеников

В Варшаве готовятся к последнему звонку украинские школьники, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Несколько месяцев назад иностранные благотворители открыли в Польше украинскую школу для детей, учебные заведения которых разбомбили или оккупировали войска РФ.

Из-за войны польская система образования приняла более 200 тысяч детей из Украины, поэтому создание такой школы помогло немного разгрузить заполненные польские учебные заведения.

Варшавская украинская школа находится в спальном районе в трехэтажном здании. Учительница начальной школы Екатерина Статник говорит, что дети догоняют по школьной программе то, что пропустили с 24 февраля.

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Одна благотворительная компания реконструировала здание, а небезразличные поляки передавали детям рюкзаки и необходимую канцелярию. Фонды обеспечили зарплатой учителей. Отобрать педагогов было трудно, ведь на одно вакантное место приходилось 25 украинских учителей.

Директор Варшавской украинской школы Оксана Колесник говорит, что школа рассчитана на 270 учеников.

— В первую очередь мы принимали тех детей, которые физически утратили возможность учиться в своих школах. То есть, если школа уничтожена или город находится под оккупацией, и у ребенка нет возможности приобщиться к онлайн-обучению в Украине.

Эту школу удалось открыть за 24 дня. Теперь это полноценное учебное заведение с официальными дипломами для выпускников.

Польша — одна из стран, которая больше других помогает украинцам. Страна принимает беженцев, поддерживает нас на дипломатическом уровне. Раньше мы рассказывали, как получить бесплатные карточки на продукты для украинских переселенцев в Польше.