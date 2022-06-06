10 000 бесплатных карточек на продукты для украинцев в Польше: рассказываем, как получить

Посольство Украины в Польше сообщает, что ТМ Biedronka раздает 10 000 карточек на покупку продуктов в Польше.
Получить карточки могут временные переселенцы из Украины. В течение трех месяцев карты будут пополняться на 300 злотых (в общей сложности 900 злотых). Но при условии — на одну семью не больше трех карточек.
Эти карточки можно использовать для оплаты всех товаров, кроме алкоголя, сигарет, текстиля, промышленных товаров и услуг (например, мобильная связь).
Эти карточки можно использовать для оплаты всех товаров, кроме алкоголя, сигарет, текстиля, промышленных товаров и услуг (например, мобильная связь).
Наличие карточек можно проверить, позвонив в любой из перечисленных фондов:
Украинцам помогают разные страны мира. Ранее мы рассказывали, как получить денежные выплаты от ООН.